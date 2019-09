von Wolf-Wilhelm Adam

Ein musikalischer Leckerbissen wartete am Sonntag auf zahlreiche Besucher des Kurkonzertes im Kurpark. Der Musikverein Hochemmingen meldete sich aus dem Sommerurlaub zurück. Die Hochemminger Musiker zeigten sich ein weiteres Mal mehr experimentierfreudig und hatten ein außergewöhnliches Programm im Gepäck. Das fing schon damit an, dass Dirigent Gerhard Ruby nicht den Taktstock schwang, sondern diesen einem anderen überließ. Es war kein geringerer als Phillip Eschbach aus Villingen, der sich seit sieben Jahren einen Namen als Komponist gemacht hat.

Phillip Eschbach ist im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis seit Jahrzehnten als Dirigent, Trompeter und Jugendausbilder bekannt. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Eschbach ist im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis seit Jahrzehnten als Dirigent, Trompeter und Jugendausbilder bekannt. „Im Jahr 2012 habe ich das Experiment gestartet und mich dem Komponieren hingegeben“, erzählt der Vollblutmusiker den zahlreichen Gästen beim Kurkonzert. „Ich möchte trotz einfacher Spielweise den vollen Klang der Blasmusik vermitteln können.“

Gleich vier Stücke werden zum ersten Mal vor Publikum präsentiert

Unter den zwölf Stücken, die innerhalb der konzertanten Stunde präsentiert wurden, fanden sich vier Uraufführungen, die noch nie vor Publikum gespielt wurden. „Auch das ist ein Experiment für mich. Denn ich kann ja nicht wissen, ob ihnen die Musik gefällt“, scherzte der Dirigent und griff zum Taktstock. Gleich das erste Stück mit dem Titel „Leicht und lebhaft“ war eine dieser Uraufführungen. Und es stimmte auf ein tolles Konzert ein. Gerade einmal elf Wochen ist diese Komposition alt, was für Blasmusik schon eher eine Ausnahme darstellt.

Zusammen mit dem Musikverein Hochemmingen präsentiert der Villinger Musiker und Komponist Phillip Eschbach seine neuen Werke. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Bei der zweiten Uraufführung, der „Südbadischen Polka“ ließ Eschbach die Zuhörer hinter die Kulisse des Komponierens blicken. „Im ersten Moment erscheint das Komponieren für den Zuschauer wenig interessant. Denn es ähnelt einem normalen Bürojob“, betonte er und er zog den Vergleich zu einem Töpfer, der aus einem Stück Ton eine ganze Komposition erschafft. „Auf den Töpfer bin ich wirklich neidisch“, scherzte der Komponist und stellte dann vor, wie sich eine einfache Melodie in fünf Schritten zu einer Gesamtkomposition entwickelt.

Zuerst lässt er Flügelhorn und Saxophon spielen. Dann wird die gleiche Sequenz ergänzt um das Schlagzeug für die Rhythmisierung und Posaune sowie Tuba als Beimischung. Flöte, Klarinette und Trompete kommen hinzu und verzieren die Melodie, die sich, um im Ohr zu bleiben, zwar möglichst häufig wiederholen soll, aber auch nicht zu häufig, damit das Stück nicht langweilig wird. Dazu überlagern Tenorhorn und Tenorsaxophon mit einem Nebenmotiv das Hauptmotiv. „Man sieht an dieser Beschreibung, wie viel Aufwand tatsächlich hinter einem solchen Werk steckt“, so Eschbach. Es folgten noch zahlreiche, frisch komponierte Stücke.

Bad Dürrheim Philipp Eschbach bringt neue Kompositionen zur Uraufführung Das könnte Sie auch interessieren

Die Zuhörer waren äußerst angetan und genossen das Konzert in vollen Zügen. Sie zeigten dies begeistert, indem sie nicht mit Applaus geizten. Eschbach zeigte sich dankbar, besonders gegenüber den Hochemmingern, die sich so wunderbar in seine Welt der Musik eingebracht hätten.