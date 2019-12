Der vom Gemeindechor Cantabile, unter der Leitung von Christine Breithut, umrahmte Festgottesdienst zum ersten Weihnachtsfeiertag in der Biesinger Kirche war gekennzeichnet von der Einführung des neuen Kirchengemeinderates der evangelischen Kirchengemeinde Oberbaldingen. Bei den Kirchenwahlen am ersten Advent hatten die Gemeindeglieder fünf neue Kirchenälteste für die kommenden sechs Jahre zur Gemeindeleitung gewählt. Martin Kalisch, Carsten Schmid, Martina Obermeyer, Micha Wölfle und Martina Rempp obliegt es nun, zusammen mit dem Gemeindepfarrer (die Stelle ist nach dem Weggang von Pfarrer Dirk Hasselbeck immer noch vakant), die Geschicke der Gemeinde zu lenken. Dieses Gremium entscheidet nicht nur über Finanzen und Verwaltung. Auch theologische Fragen, welche die Verkündigung in der Gemeinde betreffen, werden im Kirchengemeinderat diskutiert und entwickelt. Vakanzvertreter Bernhard Jaeckel aus Bad Dürrheim übernahm die Berufung der neuen Kirchenältesten. Mit einem persönlichen Segenswort der Geistlichen wurden die fünf neuen Kirchenältesten auf ihr Amt verpflichtet. Gleichzeitig wurden neben Richard Küstner auch Hendrik Suttkus und Benedikt Nagel, die in den letzten Jahren im Kirchengemeinderat tätig waren, verabschiedet. Reichlicher Applaus nach der Entpflichtung bezeugte die Dankbarkeit der Gemeinde. Das anschließend gefeierte Abendmahl unterstrich die Bedeutung dieses besonderen Tages im Kirchenjahr. Bild: Jörg-Dieter Klatt