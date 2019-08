von Wolf-Wilhelm Adam

Die neue Halle in Oberbaldingen wächst rasant in die Höhe. Nachdem vor vier Wochen die Bodenplatte gegossen und damit die Fundamente für die Holzkonstruktion gelegt wurden, sind seit dieser Woche die Zimmerer auf der Baustelle. Und schon nach zwei Tagen sieht man deutlichen Fortschritt.

Die Baustelle hat sich innerhalb von zwei Tagen total verändert. Jetzt kann man schon erkennen, wie die Halle künftig das Bild von Oberbaldingen prägen wird. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Jürgen Wenzler vom städtischen Bauamt hat den Überblick über die aktuelle Situation in Oberbaldingen und ist bestens gelaunt. „Wir sind im Zeit- und Kostenplan. Das kann man bei solch einem großen Projekt leider nur selten sagen. Umso mehr freuen wir uns, dass hier bislang alles rundläuft“, so Wenzler. Auch Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich ist guter Dinge. „Die Halle wird in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für die Ostbaar werden. Deshalb freuen wir uns alle, dass die Arbeiten zügig voranschreiten.“

Die Zimmerer leisten Millimeterarbeit, bis die genau auf Maß gefertigten Bodenplatten an Ort und Stelle sind.

Andres und Urs Haller haben aktuell das Sagen auf der Baustelle. Es sind die beiden Juniorchefs der Zimmerei Markus Haller aus Aldingen, die das Gewerk der Holzkonstruktion umsetzt. Mit vier Mann und einer Frau sind sie seit Montag im Einsatz. Zunächst wurden die Wände im Erdgeschoss aufgestellt. Hier kann man am großen Loch in der Westseite schon sehen, wo die große Glasfassade entstehen wird. Gegen 13 Uhr am gestrigen Nachmittag traf per Lkw der erste Teil der Zwischendecke des Erdgeschosses ein. Mit einem Kran wurden die jeweils etwa eine halbe Tonne schweren Deckenteile auf die Baustelle und an ihren Bestimmungsort gehievt. Hier war Millimeterarbeit gefragt, denn am Schluss kann nichts mehr verschoben oder angepasst werden. Mit 30 Zentimeter langen Schrauben wurden die Bodenteile mit den darunter liegenden Balken verbunden und fixiert.

Die einzelnen Bodenteile schweben herein und müssen von Hand so platziert werden, dass sie genau zusammenpassen. Urs Haller, links im Hintergrund, dirigiert seinen Bruder Andres, wo er die Platte mit dem Kran absetzen soll. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Die Bodenteile wie auch der Rest der Konstruktion seien aus Tannenholz, war zu erfahren. Die Bodenteile sind hohl, jedoch werden dort, wo das zweite Geschoss draufkommt, Kieselsteine eingefüllt, was den Schallschutz zusätzlich verbessern soll. Das ist nach Aussage von Urs Haller auch einer der Punkte, wo die Zimmerer absolut vom Wetter abhängig sind. Beim Verfüllen darf es nämlich nicht regnen.

Andres Haller bedient den Kran, der die Bodenteile vom LKW wuchtet. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Wenn alles glatt läuft, werden die Zimmerer gegen Ende der kommenden Woche mit ihren Arbeiten fertig sein. Jürgen Wenzler berichtet, dass parallel bereits die Fenster und die große Glasfront in Auftrag gegeben wurden und bereits produziert werden. Sie werden entsprechend dem Fortschritt der Holzkonstruktion angeliefert.

Die verschiedenen Gewerke arbeiten also Hand in Hand. Das muss so sein, denn Ziel des Bauamts und von Architekt Franz Eisele ist, dass das Gebäude vor Wintereinbruch dicht ist. „In eine kalte Baustelle werden uns die Handwerker für den Innenausbau nicht reingehen, weshalb das oberste Priorität hat“, verrät Wenzler. Klappt das – und danach sieht es gerade auch aus – dann wird der Innenausbau während der Wintermonaten über die Bühne gehen und die Fertigstellung Anfang des zweiten Quartals 2020 erfolgen. Über die Heizung der Ostbaarschule können Heizkörper in das neue Gebäude gelegt werden, um für entsprechende Temperaturen zu sorgen. Eine Notabdichtung mit Bitumenbahnen wird beim Flachdach für Dichtigkeit sorgen.

Auch seitens der Kosten liege der Bau im Plan, ließ Wenzler wissen. Ursprünglich war geplant, alles auf einer Ebene zu bauen, was aber zu viel Grundfläche benötigt hätte. Deshalb wurde umgeplant, die Halle wird nun zweigeschossig. Die dadurch entstehenden Mehrkosten hat der Gemeinderat abgesegnet.

Vor knapp drei Wochen ist von der Halle nur die Bodenplatte und das Fundament sichtbar. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

So geht es weiter Die Gewerke Heizung, Lüftung, Elektro und Sanitär sind bereits vergeben, sodass die Rohinstallationen sofort losgehen können, sobald der Rohbau steht. „Aktuell laufen die Submissionen für die Gewerke Trockenbau und Schlosserarbeiten“, berichtet Wenzler. So können sich die Handwerker zeitlich auf ihre verschiedenen Arbeiten einstellen. Auch kostenseitig liegt der Bau im Plan. Der Gemeinderat hat knapp drei Millionen Euro Budget bewilligt.