von Alexander Hämmerling

Der meteorologische Sommeranfang ist geschafft und auch das kurstädtische Sommerferienprogramm rückt mit riesigen Schritten immer näher. Das diesjährige Programm für die Kinder und Jugendlichen hält eine besondere Attraktion vor: Eine 21 Meter lange und über drei Meter hohe Hüpfburg mit Bewegungsparcours und Spiele-Landschaft.

Die Kinder der Kindertagesstätte Stadtkäfer kommen als erste in den Genuss des riesigen Hüpfspaßes. | Bild: Alexander Hämmerling

Das Ungetüm wird bei der sechs Wochen dauernden Sommerwerkstatt auf dem Gelände der Realschule am Salinensee eingesetzt und ersetzt das alte Spielmobil, welches beim Sommerferienprogramm durch die Teilorte tourte. Auch bei der 1250-Jahr-Feier von Ober- und Unterbaldingen vom 5. bis zum 7. Juni wird es aufgebaut.

In nicht aufgeblasenem Zustand wird die Hüpfburg mit einer zusätzlichen Spielzeugkiste in einem knapp zwei Tonnen schweren Spielmobil-Anhänger transportiert. Die Spielekiste enthält für Kinder ab dem dritten Lebensjahr ein weitläufiges Sortiment an 14 Spielgeräten wie Boccia, Krocket, Laufstelzen oder Schwungseil.

Dhohe Rutsche hat mit dem kleinen Spielmobil der vergangenen Jahre wenig gemein. | Bild: Alexander Hämmerling

Mit Unterstützung eines Marketingpartners konnte Stadtjugendpfleger Christoph Lauer insgesamt 36 Sponsoren aus der lokalen Wirtschaft für die Kostendeckung der Anschaffung mobilisieren. „Von der Vertragsunterzeichnung bis Übergabe des Spielmobils hat es nur ein Dreivierteljahr gedauert. Eine mittlere, fünfstellige Summe musste zusammengetragen werden“, sagt Lauer.

Zum Hintergrund erklärte Lauer, dass das alte Spielmobil beim Touren durch die Ortsteile zwar ein ungemein populärer Programmpunkt beim Sommerferienprogramm war, die Eltern jedoch zunehmend die Einseitigkeit des Spieleangebots monierten. „So schwebte mir eine pompösere Attraktion mit differenziertem Spielgerät für die Kinder vor. Es sollte Eindruck machen und für Spaß sorgen“, begründete Lauer seine Wahl. Daneben werden die Mitarbeiter der Sommerwerkstatt entlastet.

In wenigen Minuten ist das 21 Meter lange Ungetüm mit der Hilfe von zwei Generatoren aufgeblasen. | Bild: Alexander Hämmerling

Die Kids der Kindertagesstätte Stadtkäfer waren nach dem ersten Test absolut begeistert. Bürgermeister Walter Klumpp findet, dass die Stadt um eine kleine Attraktion reicher sei.