von Wolf-Wilhelm Adam

Bad Dürrheim – „Ihre Aufgabe ist es, etwas von Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen.“ Mit diesen Worten hieß Pfarrer Bernhard Jaeckel die neuen Kirchenältesten willkommen und vereidigte sie in ihrem Amt. Es war ein festlicher Gottesdienst, der zahlreiche Neuerungen mit sich brachte.

Natalie Bayer, Maria Gröbler, Jan Kamphorst, Gaby Lach-Fürniss, Marvin Martin, Hanna Schlenker, Stefan Thürauf und Cornelia Woyke werden in der nun anbrechenden Legislaturperiode die Pfarrei zusammen mit dem Pfarrer gestalten und vertreten. „Diese feierliche Einführung ist für mich absolut keine Nebensache. Denn der Pfarrer wäre nichts ohne die Kirchenältesten, ohne ihre Unterstützung und ihr Zutun“, so Jaeckel weiter. Die Leitung der Gemeinde sei nur im Team möglich und hier sei man auf ein gutes Miteinander angewiesen. „Darauf freue ich mich und ich bin überzeugt, dass wir ähnlich gut zusammenarbeiten werden, wie es in den letzten Perioden der Fall war.“

Vor der eigentlichen Einführung erinnerte der evangelische Geistliche an die vielen Aufgaben, die das Amt des Kirchenältesten mit sich bringe. Um Gottes Botschaft zu den Menschen zu bringen, brauche es einen guten Rahmen. Zerbrochene Herzen sollen zusammengeführt, Trauernde auf ihrem schweren Weg begleitet, Fremde und Ausländer integriert und generell Menschen miteinander verbunden werden.

Er zitierte hier aus einem Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja und betonte, dass dessen Aussagen aktueller denn je wären. „Den Glauben gibt es nicht an der Bude zu kaufen. Man lernt ihn mitten im Leben von Freunden und Bekannten“, zitierte Pfarrer Jaeckel aus der Predigtvorlage und formulierte die Hoffnung, „dass wir gute Kumpels für alle sind, die den Glauben an sich herankommen lassen wollen.“

Das Amt sei anstrengend und koste Kraft. Man müsse laufen, etwas tun und man brauche auch eine gehörige Portion Mut. Denn nicht zu schweigen, sondern zu reden und anzupacken, sei keine Selbstverständlichkeit. „Aber wir stehen nicht alleine da. Gott steht hinter uns und hält uns den Rücken frei“, so die ermunternde Aussage des Pfarrers. Gottes Segen und die Unterstützung der Gemeinde gab Pfarrer Jaeckel den neuen Räten mit auf den Weg.

Er nutzte den feierlichen Rahmen aber auch dazu, Carsten Thamme nach zwei Perioden zu verabschieden. „Er redete nicht viel, sondern handelte und hat wesentlichen Anteil daran, dass ich hier in Bad Dürrheim als Seelsorger tätig bin“, dankte Jaeckel dem scheidenden Ratsmitglied. Auch verabschiedet wurde Georg Rosen. Nach 31 Jahren Dienst als Hausmeister und Mesner gehe er in den Ruhestand und habe sich diesen auch hochgradig verdient. „Ich kann es dennoch kaum glauben, dass Georg Rosen künftig nicht mehr da sein wird“, erklärte der Pfarrer.

Glücklicherweise fand die Gemeinde für Georg Rosen Ersatz. Alexander Bayer wird künftig als Kirchendiener besonders auch den Hausmeisterdienst übernehmen, während Swantje Tieböhl-Blessing für die Reinigung der Kirche verantwortlich sein wird. „Wir sind froh, euch gefunden zu haben und freuen uns auf eine gute gemeinsame Zukunft“, so das Gemeindeoberhaupt.