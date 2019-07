von Jörg-Dieter Klatt

Unmittelbar zur großen 1250-Jahrfeier von Baldingen öffnete Herwig Meßner, Hobby-Heimatforscher und Autor mehrerer Chroniken der Region, sein umfangreiches Archiv für einen Blick in die Geschichte der Doppelgemeinde.

Der 84-Jährige hat sich zeitlebens mit der in seiner Nachbarschaft stehenden evangelischen Kirche beschäftigt, aber auch die katholische St. Gallus Kirche in Unterbaldingen nie aus den Augen verloren. Die Wurzeln der beiden Gotteshäuser reichen weit zurück. Die der Oberbaldiger Kirche Quellen zufolge bis ins Jahr 854. Die Kirche wird aktuell aufwendig saniert (wir berichteten).

Frühe Ursprünge

Seinerzeit habe in unmittelbarer Nähe einer kleinen Burg unweit der Kötach eine Holzkapelle gestanden, welche im Laufe der Jahrhunderten immer wieder umgebaut und erneuert worden sei. Eine eigene Pfarrei – also Sitz eines Pfarrers – war Baldingen seinerzeit noch nicht. Wie Herwig Meßner zu berichten weiß, war die Baar immer eine ausgesprochen unruhige Gegend, was auch die schriftlichen Zeugnisse aus jener Zeit belegen.

So standen im dritten Jahrhundert die Römer den anrückenden Alemannen gegenüber. Erste Berichte über eine Christianisierung datieren auf die Zeit um 500. Nach der Gründung des Klosters St. Gallen breitete sich das kirchliche und klösterliche Leben rasch über die Baar aus. Die Regenten zu Fürstenberg und zu Württemberg teilten sich letztlich die Baar, wobei die Grenzen nach einem Gebietstausch 1588 sowohl quer durch Baldingen als auch durch Sunthausen liefen und im Prinzip auch heute noch bestehen, sind aber auch inzwischen überwunden.

Kirchenbau im Wandel der Zeit

Sowohl in Unter- als auch in Oberbaldingen wurden nach dem 30-jährigen Krieg sowie dem Spanischen Erbfolgekrieg die Kirchen neu errichtet. 1732 wurde das katholische Gotteshaus in Unterbaldingen, 1744 folgte nach großzügigen Spenden der Bevölkerung die evangelische Kirche in Oberbaldingen.

Erste Renovierungen standen bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Ob der Einbau einer Orgel im Jahre 1830, der Stiftung einer bronzenen Glocke (1902), dem Einbau einer Heizung (1956) oder der Freilegung uralter Fresken ebenfalls 1956 – immer stand die Bevölkerung mit großem Engagement hinter den Veränderungen und Erneuerungen. Die 1902 gespendete Glocke sei übrigens die einzige verbliebene Originalglocke im Oberbaldinger Kirchturm, so Meßner. Alle anderen Glocken wurden während des ersten als auch zweiten Weltkrieges zur Gewinnung von Metallrohstoffen eingeschmolzen. 1953 zog dann der Gemeinderat von jedem Bürger pro Hektar Land 100 Deutsche Mark ein, damit drei neue Stahlglocken gegossen werden konnten.

Veränderungen durch Renovierung

Die derzeitige Renovierung der Oberbaldinger Kirche bringt weitreichende Veränderungen mit sich. Die erst 1981 eingebaute barocke Kanzel – sie stammt aus Sigmaringen – wird abgebaut und eingelagert. Fürderhin werden die Predigten von einem Ambo aus, der vor dem Torbogen im Altarraum platziert wird, gehalten. Auch die Empore bekommt mit dem Wegfall des Längsschenkels ein neues Gesicht.