von Wolf-Wilhelm Adam

„Wir wussten, dass unsere Kirche herausragend und schön ist. Toll ist, dass uns dies nun von Amtswegen bescheinigt wurde und unsere Johanneskirche damit eine von zwölf Kirchen sein kann, die den Baustil der Nachkriegsmoderne symbolisiert.“ Es sind die Worte von Pfarrer Bernhard Jaeckel, mit denen er stolz die Ausstellung „Zwölf Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne in Baden-Württemberg eröffnete. Die Wanderausstellung macht in Bad Dürrheim ihren achten Halt und zeigt anschaulich eben jene Kirchen, die aus über 1000 Kirchen ausgewählt wurden. „Man kann sich das auf der Zunge zergehen lassen: Unser Gotteshaus wurde aus über 1000 Kirchen ausgewählt, um den Menschen zu zeigen, was in jener schon fast verpönten Zeit des Betons und des Stahls an grandioser Bauwerkskunst geschaffen werden konnte.“

Die Mitglieder des Vereins Kunstschaffender und Kunstfreunde haben zahlreiche Werke unterschiedlichster Art geschaffen.

Bernhard Jaeckel erinnert sich gerne daran zurück, als er sich für die Stelle des Pfarrers hier vor Ort interessiert hatte. Sein erster Blick in die Kirche galt dem Praktischen: groß, viel Platz und dadurch optimal, um Gemeindearbeit zu machen. Aber die Kirche bietet so viel mehr. Und davon handelte auch der Festvortrag, den Folkhard Cremer vom Landesamt für Denkmalspflege Freiburg hielt. Ausführlich und sehr detailliert schilderte er, wie sich die Baukunst in der Nachkriegszeit veränderte. Katholiken und Protestanten näherten sich im Bau ihrer Kirchen immer weiter an, sodass zum Höhepunkt der Bautätigkeit sogar ein gemeinsamer Leitfaden für den Kirchenbau herausgebracht wurde.

Während die einen die Grundrisse eines Zeltes aufnahmen, andere die Burg und den Schutzwall aufgriffen, wählte man hier in Bad Dürrheim die sich zum Gebet berührenden Hände und machte daraus den Grundriss für ein Gotteshaus, das sehr durchdacht geplant wurde. Trotz Beton und Stahl, oder vielleicht auch gerade deshalb, wird die Johanneskirche zu einem fast schon schwebenden Gesamtkunstwerk. Das mache sich besonders an der Empore fest, wo die Orgel schier in den Raum hineingetragen werde, genauso aber auch am Altar, der eine schon fast absonderliche Leichtigkeit demonstriere.

Die Besucher der Ausstellungseröffnung betrachten interessiert die Kunstwerke und kommen auch mit den Künstlern selbst ins Gespräch.

Die große Fensterfront, die die Decke tragenden Holzpfeiler, die Backsteinwand: All das sind Aspekte, die von großen Persönlichkeiten der architektonischen und handwerklichen Zunft umgesetzt wurden. Und die Bad Dürrheim damit ein Meisterwerk eben jener Bauzeit beschert haben. „Nicht umsonst wurde das Gotteshaus bereits 1999 zum Kulturdenkmal mit besonderer Bedeutung erhoben“, sagte Cremer. Die Ausstellung zeigt nun zwölf dieser architektonischen Meisterwerke jener Zeit. In 360-Grad-Aufnahmen taucht der interessierte Besucher in das jeweilige Gotteshaus ein und mittels plastischer Modelle bekommt er einen Gesamteindruck.

Die Modelle der zwölf Kirchen in der Ausstellung zeigen im Detail, was diese Bauwerke so einzigartig macht. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

In Bad Dürrheim gibt es nun auch die Besonderheit, dass nicht nur die zwölf Kirchen ausgestellt werden. Mit dem Verein für Kunstschaffende und Kunstfreunde hat Pfarrer Jaeckel einen Partner gefunden, der die Ausstellung der „Zwölf“ ergänzt. Es sind Fotoaufnahmen und Collagen von Jürgen Merk zu sehen, Abstrakte Bilder von Gunther Landwehr oder auch Plastiken von Ute Hauser. Zahlreiche weitere Bad Dürrheimer Künstler haben sich an dieser Ausstellung beteiligt und ihren Gedanken freien Lauf gelassen. Vorgegeben war eigentlich nur der Anreiz: „Was bewirkt die Johanneskirche in mir“. Und unter dieser Prämisse sind eben die unterschiedlichsten Kunstwerke entstanden. „Anfangs haben wir uns alle etwas schwergetan. Doch als wir am Donnerstag die Kunstwerke aufgestellt und aufgehängt haben, kamen immer mehr. Es war quasi vom Rinnsal zur Flut“, betonte die Vorsitzende des Vereins Doris Arenas. Die Kirche wird im Februar an jedem Tag geöffnet sein, sodass sich jeder ein Bild machen kann.