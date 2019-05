von Sabine Naiemi

Zwei Themen waren es hauptsächlich, die den Stadtmusikverband im Geschäftsjahr 2018 beschäftigten, wie es der Stadtmusikverbandsvorsitzende Roland Manger bei der Jahreshauptversammlung berichtete.

Das war zum einen die Musik-Gala, bei deren letzten Veranstaltung nur eine mäßige Besucherzahl zu verzeichnen war. Finanziell war der Abend eine „Null-Nummer“, wie es der Stadtmusikverbandsvorsitzende Roland Manger berichtete. Gewisse Veränderungen und eine Straffung des Programmablaufs sollen für eine positive Entwicklung sorgen.

Das zweite große Thema – bereits seit acht Jahren – ist die Einrichtung von Bläserklassen an den Schulen, wie sie von allen Musikvereinen favorisiert und auch gefordert wird. Im Januar fand dazu ein Gespräch des Stadtmusikverbandes mit Bürgermeister Walter Klumpp statt (wir berichteten).

Bad Dürrheim Die Musikvereine der Stadt und ihrer Ortsteile wünschen sich schon seit 2011 eine Jugendmusikschule in Bad Dürrheim, was die Ausbildung des Musikernachwuchses deutlich erleichtern würde

Ein darauf folgendes Gespräch des Stadtoberhauptes mit den Schulleitern ergab grundsätzlich starkes Interesse der Schulen. Gefordert werde sowohl von der Stadt als auch von den Schulen, dass die Jugendlichen später von den Musikvereinen aufgenommen und weiter ausgebildet werden, berichtete Manger weiter. Dies liegt aber sowieso im Interesse der Vereine.

Mit der Einrichtung einer Bläserklasse solle nach dem Willen der Musikvereine nun möglichst noch dieses Jahr begonnen werden, um 2020 die ersten Schüler in Vereine aufnehmen zu können. Der erste Schritt sei getan, so Manger. Am 11. April dieses Jahres fand ein Sondierungsgespräch zwischen den Schulen und der Musikschule Trossingen statt. Weitere Gespräche werden folgen. Zu klären seien laut Bürgermeister Walter Klumpp noch Fragen bezüglich der Zuschüsse und Instrumentenbeschaffung.

Nach den Wahlen ist Roland Manger weiterhin der Vorsitzende des Stadtmusikverbandes, Anita Schneckenburger seine Stellvertreterin und Norbert Kuttruff ist weiter Schriftführer.