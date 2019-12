von Alexander Hämmerling

Nach der Premiere im September tourt das Regionentheater aus dem schwarzen Wald mit seiner derb-süßen Musikkomödie„ „Zartbitter“ von Lars Lienen wieder durch die südlichen Lande. Den Tour-Auftakt gibt das Leitungsteam um den geschäftsführenden Intendanten und Regisseur Andreas Jendrusch und Produktionsleiterin Birgit Heintel dabei im Bad Dürrheimer Kurhaus. Den zweiten Weihnachtstag mit einem kulturellen Programmpunkt zu beschließen, gedachten wohl auch zahlreiche Zuschauer. Die Sitzreihen und Tische an der Bühne waren gut besetzt. Zur Freude der Lachmuskeln bot die Bühne deftige Wortwahl, Mordgelüste und quere Lebensformen im Landleben.

Trotz komplizierter persönlicher Beziehung sind sie fachlich ein famoses Paar für die Chocolaterie Picard im ländlichen Raum, die egozentrische Samantha und der lammfromme Tom. Mag die Diskrepanz um die Gewürzordnung- und Mischung in der Küche noch so groß sein, so lobt man gegenseitig die originelle Vielfalt der Aromen und Kreativität bei der Herstellung der Süßwaren aus Kakao. Der dünne Faden der gegenseitigen Anerkennung reißt jedoch nach dem Outing von Tom hinsichtlich seiner homosexuellen Lebensweise endgültig. Zu viel der Ausgefallenheit für die biedere Samatha. Begriffe wie „Rosettenkünstler“ und „Popo-Prinz“ wirft sie ihrem Betriebspartner an den Kopf. Stoisch gelassen führt der herzensgute Tom die Intoleranz von Samantha auf eine konservative Erziehung und schwere Kindheit zurück. Die Erkenntnis, den gleichen Mann zu lieben, bringt das Fass zwischen den Schokoladenfreunden endgültig zum überlaufen – Mordgelüste und Rachegedanken ziehen auf.

Seinen schwarzen Humor zieht Zartbitter aus der theatralen Hingabe der Darsteller Esther Heller und Martin Sommerlatte sowie der Ambivalenz der Figuren in einem humoristischen Rahmen für ein sensibles Thema. Satirisch wird der lange Weg von Gesellschaftsteilen hin zu einer offeneren Lebenshaltung aufgearbeitet, gepaart mit heiteren Gesangs- und Tanzeinlagen während der gesamten Show.