Die Summe der 101 geleisteten Einsätze der Feuerwehr Bad Dürrheim im vergangenen Jahr ergebe sich aus der Tatsache, dass man mit dem bestehenden Fuhrpark ein großes Einsatzspektrum abdecken könne beziehungsweise müsse, so Abteilungskommandant Johann Merkel bei der Jahreshauptversammlung.

Dauerthema bleibt das Gerätehaus. Es wird permanent überwacht, die Setzungen gehen weiter und es treten immer wieder neue Schäden auf. Auch bei der Haustechnik seien immer wieder Schäden beziehungsweise Störungen festzustellen, moniert Merkel. Es lasse sich nicht absehen, wie lange es noch dauere, erklärte Bürgermeister Walter Klumpp. Das Beweissicherungsverfahren laufe immer noch.

Nach jahrelanger Ankündigung und Diskussion soll der Digitalfunk Ende 2019 endlich kommen. Das bringe jedoch größere Umbauten mit sich, berichtete der stellvertretende Gesamtkommandant Karl-Heinz Kienzle. Analog- und Digitalfunk werden parallel genutzt.

Gespannt erwartet wird der neue Rüstwagen. "Wie man sieht hat er vier Räder", scherzte Johann Merkel, als er ein Bild zeigte. Ursprünglich hätte das neue Fahrzeug am kommenden Freitag geholt werden sollen, doch es seien noch ein paar Feinarbeiten erforderlich. Es gehe aber schon davon aus, dass es noch im Frühjahr eintrifft. Die offizielle Übergabe soll dann beim Tag der offenen Tür am Wochenende des 14. und 15. September erfolgen.

Im Vergleich zu 2017 waren es 21 Einsätze mehr. 17 Personen konnten gerettet werden, für zwei Personen kam leider jede Hilfe zu spät. Aufgeteilt waren die Einsätze wie folgt: 17 in der Kategorie Brand. 39 Fehlalarme (verschiedene Ursachen), 36 mal technische Hilfeleistung, elf Einsätze in der Kategorie Sonstiges.

Voraussetzung, um diese Einsätze überhaupt leisten zu können, ist jedoch erst einmal die notwendige Ausbildung im Umgang mit dem "Hand-Werkzeug" und auch die taktische Ausbildung in den unterschiedlichsten Einsatzfeldern. Zusätzlich zu den Veranstaltungen und Fortbildungen standen 140 Dienstabende für die Einsatzkräfte auf dem Programm.

Diesem Zeitumfang steht die Jugendabteilung nicht nach. Jugendleiter Marian Nann zählte Zahlen und Fakten auf: Insgesamt trafen sich die Jugendlichen zu 57 Dienstabenden und Veranstaltungen. Der Übungsaufwand pro Woche liegt bei knapp drei Stunden, zuzüglich etlicher Wettkämpfe, Lager und Fahrten. Inklusive des zusätzlichen Zeitaufwandes für die Verantwortlichen und Betreuer kommen diese auf rund 800 geleistete Stunden Aufwand.

Die aus 13 Mitgliedern bestehende Altersmannschaft genießt den wohlverdienten Ruhestand mit verschiedenen gemeinsamen Aktivitäten.

Die Mitglieder des Abteilungs- und Gesamtausschusses werden für jeweils fünf Jahre gewählt. Nach geheimer Wahl gehören zum Abteilungsausschuss Thomas Lippert, Stefan Mäder, Dominik Kaiser und Daniel Mäder. In den Feuerwehrausschuss wurden Thomas Lippert, Jens Schwald (in Abwesenheit) und Marian Nann gewählt. Neuer Mannschaftssprecher für zwei Jahre ist Steffen Bartler. Stefan Karrer wurde als Kassenprüfer für fünf Jahre wiedergewählt.

In 2018 absolvierte Leon Fürderer den Lehrgang Truppmann Teil 1 und Sprechfunker, den Truppmann Teil 2 sowie den Truppführer machten Marian Nann und Marvin Rottler. Auch Till Schaffert und Claudia Reiss haben jetzt den Truppführer. Den Atemschutz haben Daniel Mäder und Andreas Burgbacher absolviert. Ihre Beförderung zum Feuerwehrmann erhielten Leon Fürderer und Marcel Hoffmann. Die Schulterklappen des Oberfeuerwehrmanns tragen ab jetzt Michael Hippe, Marvin Rottler und Till Schaffert.

Feuerwehr Bad Dürrheim

Der Mitgliederstand der Einsatzabteilung Bad Dürrheim lag am 31.12.2018 bei 58 aktiven Einsatzkräften, aktuell sind es durch zwei Neuzugänge 60 Mitglieder, von denen sechs weiblich sind. Die Jugendabteilung zählt 21 Mitglieder, davon drei Mädchen. Zwei Jugendliche wurden in die aktive Wehr übernommen. Die Altersmannschaft hat 13 Mitglieder. Die Gesamtwehr-Versammlung findet am Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr, in der Christian-Lehmann-Halle in Biesingen statt.