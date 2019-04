von Mandy Heinze

Es war ein bemerkenswerter und fantastischer Konzertabend in Sunthausen. Heinrich Glunz vom Blasmusikverband war beim Frühjahrswunschkonzert des Männergesangvereins und des Musikvereins Sunthausen voll des Lobes.

"Ein Abend, an dem Sänger mit Inbrunst und Hingabe singen und wir die stetige und eindrucksvolle Weiterentwicklung des Musikvereins hören und sehen können", brachte er es auf den Punkt. Dem hatte keiner etwas hinzuzufügen.

Der Musikauswahl zum Thema "Schöpfung der Elemente" beim 57. gemeinsamen Frühjahrskonzert hatten sich dieses Mal beide Vereine verschrieben. Schon der Anfang mit "Era Ameno" war schlichtweg eindrucksvoll: Gedämpftes Licht in der Turn- und Festhalle, die Männer des Gesangvereins in schwarz-weiß, Dirigentin Martina Wenzler-Gail als optischer Gegensatz in kräftigem Rot.

Nahtlos wurde an den wunderbaren Auftakt angeknüpft. Die Schöpfung der Erde stellten Lieder wie Arrival von Abba, "Das Feuer" von "STS" oder Phänomen von Helene Fischer dar. Begleitet von Martina Wenzler-Gail am Keyboard, Georg Hauser an der Gitarre und Gerhard Schneider am Cajon bekamen die Stücke einen Extraschub Charme. Den zweiten Teil des Abends läuteten beide Vereine zusammen mit Carmina Burana von Carl Orff ein. Instrumenten- und stimmgewaltig harmonierten Sänger und Musiker, wobei die Musik jeden noch so verborgenen Winkel der Festhalle ausfüllte.

Dirigent Stephan Dominikus Wehrle begeisterte das Publikum, indem er auf der Bühne regelrecht lebte, was die Musiker spielten. Ob dramatisch wie bei "Schmelzende Riesen" von Armin Koffler oder schnell, wie bei "Unter Donner und Blitz", oder der Polka von Johann Strauss – das Publikum in der vollbesetzten Halle ließ sich nur allzu gern mitreißen und dankte den Akteuren mit begeistertem Applaus. Selbstredend wurde lautstark Zugabe eingefordert, man wollte den wundervollen Abend nicht enden lassen. Wer nicht da war, hat etwas verpasst.