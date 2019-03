von Wolf-Wilhelm Adam

Trotz eines relativ hohen Altersdurchschnitts kann der Trachtenverein Bad Dürrheim ein umfangreiches Jahresprogramm aufweisen, um das ihn viele andere Vereine des Trachtengaus beneiden. Das betonte die Vorsitzende des Trachtenvereins, Monika Duffner, in ihrem Jahresbericht anlässlich der Hauptversammlung am vergangenen Montag.

„Wir veranstalten Heimatabende, sind in den Kliniken vor Ort eingebunden und haben eine florierende Jugendabteilung. Was will man mehr“, erläutert Duffner dann auch im Gespräch mit unserer Zeitung. Durch die zahlreichen Auftritte habe auch jedes aktive Mitglied den Ansporn, am Montagabend in die Probe zu kommen. Und dass der Bad Dürrheimer Verein vieles richtig macht, zeige auch das Interesse anderer Heimat- und Trachtenvereine, die gerne zu den Veranstaltungen in die Kurstadt kommen.

Doch natürlich trügt das Bild auch ein wenig. „Wir haben definitiv auch Nachwuchssorgen“, gesteht Monika Duffner ein. Hier geht es aber weniger um den gleichen Nachwuchs, um den die vielen anderen Vereine konkurrieren, also die Kinder. Mit dreizehn Kindern ist der Vereine nämlich hier wirklich gut aufgestellt. Im Trachtenverein geht es vielmehr um Mitglieder im Alter von 40 Jahren aufwärts. In dieser Altersklasse benötigen die Trachtenträger dringend neue Mitglieder, die sich einbringen und die Aktiven unterstützen.

„Unser Chor wird immer älter und das ist einfach schade. Es fällt uns allen immer schwerer, die Lieder auswendig zu lernen und die wirklich gute Qualität, die wir mittlerweile haben, aufrecht zu erhalten“, betont Dirigentin Emilia Bergmüller. Als ausgebildete Dirigentin weiß sie, wovon sie spricht. Sie dirigiert auch die Kirchenchöre von Bad Dürrheim und Stühlingen und steht seit mittlerweile sieben Jahren dem Chor des Trachtenvereins vor. „Wir haben uns trotz des zunehmenden Alters deutlich gesteigert. Das wird uns von vielen Seiten bestätigt.“ Allerdings ist die jüngste Sängerin mittlerweile 48 Jahre alt, die ältesten reichen an die 80 Jahre heran. „Wir müssen weiter alle Hebel in Bewegung setzen, um neue Mitglieder zu finden, die Spaß am Singen und Tanzen haben“, so die Dirigentin.

Jeder suche bereits im Bekanntenkreis nach potenziellen Neumitgliedern. Bei jedem Heimatabend werde der Bedarf erwähnt und auch auf der neu gestalteten Homepage wird darauf hingewiesen. Und doch tut sich diesbezüglich wenig. „Die Gesellschaft wandelt sich hier deutlich. Früher ist man in den Verein gegangen und fühlte sich verpflichtet, immer da zu sein. Heute geht man viel lieber ins Fitnessstudio als in den Sportverein, weil man da selbst entscheiden kann, wann man gehen möchte und wann nicht. Bei uns Trachtenträgern ist das nicht anders“, schildert die Vorsitzende die Herausforderung. Hinzu komme, dass die Jugendlichen im kritischen Alter von 14 Jahren anfingen, sich für das Tragen einer Tracht zu schämen, und dass die Zielgruppe im Alter von über 40 Jahren schon in vielen anderen Vereinen gebunden und engagiert sei. „Wir werden aber nicht müde, unsere Mitgliederzahlen stabil zu halten und neue Leute von unserer Traditionspflege zu begeistern“, so Monika Duffner.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden insbesondere noch Wahlen durchgeführt. Der stellvertretende Vorsitzende Klaus Kammerer wurde hier ebenso im Amt bestätigt wie Schriftführerin Eva-Maria Grießhaber.

Unter dem Punkt Anträge brachte Alexander Demond gleich zwei Wünsche ein: Erstens solle der jährliche Ausflug künftig immer mindestens zweitägig sein und zweitens, insbesondere auch um das zu finanzieren, solle der Mitgliedsbeitrag für die Aktiven von zehn auf 20 Euro angehoben werden. Hierfür sprachen sich alle aus, was zur Folge hat, dass in der nächsten Hauptversammlung über die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags abgestimmt wird.