von Sabine Naiemi

Spannend in der Auswertung des Bürgerbeteiligungsprozesses sind die Ausführungen im Bereich Handlungsfelder und Zielkonflikte in der Wettbewerbsauslobung zu lesen. Den Zielen und Vorgaben des Gemeinderates sind die Perspektiven der Teilnehmer gegenübergestellt. Die Zieldefinitionen des Gemeinderates (die Liste umfasst neun Punkte) fließen mit den Ergebnissen der Bürgerbefragung in die Eckpunkte des städtebaulichen Wettbewerbs ein.

Zielkonflikt im Bereich der Mobilität

Im Bereich Mobilität besteht der Zielkonflikt zwischen einer autofreien beziehungsweise autoarmen Luisen- und Friedrichstraße und besseren Zufahrts- und Parkmöglichkeiten an Dienstleistungsbereiche und Geschäfte sowie zwischen Schaffung von neuem Wohnraum und dem Wunsch nach keiner Verkehrszunahme.

Aktivpark und Erholung

In der Kategorie Freiräume stehen sich ein Aktivpark und Erholung gegenüber, urbaner Freiraum gegen Bebauung, bessere Wegverbindungen gegen naturnahe Grünflächen.

Moderne und historische Architektur

Beim Erscheinungsbild ging es um die Unattraktivität des Stadtbildes. Zielkonflikte bestehen zwischen moderner gegenüber historischer Architektur, Dachformen und bezahlbares Wohnen gegenüber anspruchsvoller Architektur. Bei der baulichen Entwicklung stehen sich Innen- und Außenentwicklung gegenüber sowie Innenverdichtung und Grünflächenerhalt.

Weiterentwicklung und Erhalt von Sport- und Freizeitangeboten

Bei Freizeit und Erholung liegt der Fokus in räumlicher Hinsicht beim Minara, dem Solemar, den öffentlichen Sportflächen und dem Freibad. Die Weiterentwicklung und der Erhalt von Sport- und Freizeitangeboten ist hier die Fragestellung sowie die Erweiterungsmöglichkeiten des Solemars. Konflikte bestehen zwischen Wohn- und Tourismusort sowie Erholung gegen Action.

Innerstädtische Läden und die Medizinversorgung

In der Kategorie Einzelhandel und Dienstleistungen wurden die innerstädtischen Läden und die medizinische Versorgung thematisiert. Die Fragestellung beschäftigte sich mit langfristigen Perspektiven für eine lebendige Innenstadt und der Erweiterung und Attraktivitätssteigerung des bestehenden Angebotes an Einzelhandel und Dienstleistungen. Dem Wunsch nach Pkw-Erreichbarkeit des Einzelhandels steht eine autofreie/autoarme Innenstadt gegenüber, Parkplätzen vor Geschäften der Platz für Fußgänger und Radfahrer, Schaffung attraktiver Einzelhandelsflächen und Erhalt historischer Bausubstanz.

Ein- und Mehrfamilienhäuser

In Bezug auf bezahlbaren Wohnraum und Bedarf für Familien und junge Menschen stehen Ein- und Mehrfamilienhäuser im Spannungsfeld, preiswertiges und bezahlbares Wohnen, Schaffen von Wohnraum gegenüber dem Erhalt von Grünflächen sowie Miet- und Eigentumswohnungen.