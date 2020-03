von Alexander Hämmerling

Die Modellskipper Sunthausen befinden sich mit der Amtsübernahme von Norbert Schuler als zweiten Vorsitzenden des Vereins nun wieder in ruhigem Fahrwasser.

Offenbar hatte es hinter den Kulissen im geschäftsführenden Vorstand rumort. Der bisherige Amtsinhaber Tomas Regge legte auf der diesjährigen Hauptversammlung sein Amt nieder. Ungewiss ob eines Nachfolgers ging man in die Wahlen. „Ohne zweiten Vorsitzenden ist die Vereinszukunft ungewiss“, appellierte der Vorsitzende Wolfgang Burwig an die Mitglieder, bis Schuler schiließlich die Initiative ergriff.

Der Verein zeigt sich bei seinem Jahresprogramm sehr reisefreudig und voller Wissbegierde auch auf technische Neuerungen auf dem Gebiet des Modellbaus. Erneut gastierten die Skipper bei der Faszination Modellbau in Friedrichshafen, der nach eigenen Angaben „populärsten und schönsten Modellbaumesse Europas„ im November 2019. Ausfahrten führten auch zum Schaufahren am Tunisee der Breisgauer Klabautermänner, dem Schiffsmodell-Treffen in Selestat im Elsass, zur Bootsausstellung CDU in Schönwald oder dem internationalen Schaufahren der Schiffsmodelle am Gartenbad Eglisee in Basel.

Am wohlsten fühlen sich die hiesigen Modellskipper jedoch an ihrem heimischen „Sunthauser Meer“. Die Saison begann 2019 mit dem Anfahren am 5. Mai und hatte erst am 6. Oktober ihren Ausklang. Kameradschaftlich bleibt man auch zu den anderen Sunthauser Vereinen auf Tuchfühlung. So besuchte man beispielsweise das Frühjahrswunschkonzert des Musik– und Männergesangvereins, sowie das Herbstfest des Männergesangvereins Sunthausen. Als gesellige Programmpunkte zur Kameradschaftspflege gelten etwa das „Gartenfest bei Wolfgang„ im Juli (gemeint ist der Vorsitzende), die Landschaftsputzete oder die Teilnahme am 29. Badweiher-Hock in St. Peter. Eigentlich ein profundes Jahresprogramm für die etwa 40 Mitglieder, die gar aus dem Umland von Villingen-Schwenningen, Tuttlingen oder Donaueschingen den Verein als Zentrum ihrer Leidenschaft ansehen. Nichtsdestotrotz forderte Burwig mehr ehrenamtliches Engagement. Jedermann könne sich überlegen, welche „Aufgaben und Arbeiten“ er zu einem lebendigen Vereinsleben beisteuern könne.

Der Kasse attestierte Kassierer Dieter Koch eine solide Lage ohne überraschende Ausgaben. Jedoch werden auch die Modellskipper von den steigenden Energiekosten geplagt, für das Vereinsheim mit Werkstatt sei eventuell ein günstigerer Stromversorger zu suchen. Glücklicherweise werde der kleine Club von Hans Hauser kostenlos mit Gas versorgt. Das Überreichen eines Geschenkkorbs an Hauser blieb folglich nicht aus.

Zusätzlich zum regulären Programm freuen sich alle wieder besonders auf den Besuch des Sunthauser Seefestes.