Ein Höhepunkt im Wanderjahr des Schwarzwaldvereins Bad Dürrheim ist immer die alljährliche Wanderwoche, die in diesem Jahr ins Salzburger Land führte. 44 Wanderfreunde aus Bad Dürrheim mieteten sich beim Fischerwirt in Faistenau ein. Dort genossen sie nicht nur schöne Unterkunft, sondern auch die gute Küche, wie der Schwarzwaldverein mitteilt. Die Unterkünfte werden vorher auf Herz und Nieren geprüft, in diesem Fall von Marlene und Karl-Heinz Glauch, den Organisatoren der Tour.

Da nicht alle Wanderer über die gleiche Kondition verfügen, wurden zwei Touren angeboten. Eigens für die Bad Dürrheimer bestellt, gab es ein Harmonika-Konzert, da war die Stimmung perfekt. Am zweiten Wandertag wurde das 1521 Meter hohe Zwölferhorn erobert mit einem Aufstieg von 710 Höhenmetern. Wer es einfach wollte, nahm die Seilbahn. Die Abende waren gefüllt mit Programmpunkten wie einer Fackelwanderung, volkstümlichem Liedersingen mit Alleinunterhaltern, Bingo Spielen und einem Lichtbildvortrag über Faistenau im Wandel der Jahreszeiten – Langeweile kam da nicht auf.

Auf der Reiseliste stand eine Rundfahrt durch das Salzkammergut, der Fuschl- und Mondsee wurden besucht und weiter gings zum Traunsee. In Gmunden wurde die bekannte Keramikmanufaktur besichtigt, in Traunkirchen die Klosterkirche, in Bad Ischl flanierte man auf den Spuren von Kaiser Franz. Auch Salzburg stand auf dem Programm. Natürlich bewaffnete man sich dort mit Mozartkugeln. Am vierten Tag gingen die Wanderer auf eine 18,7 Kilometer lange Tour. Das Abschiednehmen wurde mit einem Sekt versüßt. Die Heimfahrt führte über München mitsamt einer ausgiebigen und vor Anekdoten und Histörchen strotzenden Stadtführung.

Alle Teilnehmer lobten die rundweg gelungenen Tage und alle freuen sich auf die Wanderwoche 2020, die nach Kärnten an den Osiacher See führt. Kein Wunder, dass bei diesen schönen Aussichten Karl-Heinz Glauch auch schon gleich die ersten Anmeldungen annehmen konnte.