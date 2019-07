von Alexander Hämmerling

58 Viertklässler feierten vor den Sommerferien 2019 ihren Grundschulabschluss an der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim. Für die Schüler beginnt nun der weitere Bildungsgang an verschiedenen Schultypen. Mit einer selbständig konzipierten und einstudierten Show verabschiedeten sich die Zöglinge im katholischen Pfarrsaal von ihrer ehemaligen Bildungsstätte.

Eine Castingshow als krönender Abschluss der Grundschule. | Bild: Alexander Hämmerling

Nahezu alle Plätze im Saal waren mit Eltern, Verwandten und Freunden besetzt. Die Tanz- und Showeinlagen ließen die Herzen aller Anwesenden für ihren Nachwuchs höher schlagen. So manches Smartphone ragte in die Höhe, um die denkwürdigen Momente der Kindheit mit der Kamera festhalten zu können. Im Stil einer Casting-Show präsentierten sich die Viertklässler mit Musik-, Tanz- und Sportvorführungen. Ein breites Sortiment an Boxern, Rappern, Akrobaten, Fußballern oder Orchestermusikern wirbelte auf der Bühne umher. Die dreiköpfige Schüler-Jury hatte spitzzüngige und wohlwollende Kommentare für die Darbietungen parat. „Gut so, wir bewundern euren Mut. Aus euch wird später mal was“, so die verkündeten Urteile. Tosender Beifall war jedem Auftritt garantiert.

Vor der Zeugnisübergabe verabschiedeten sich Lehrer mit rührenden Worten: „Es waren schöne Jahre mit euch. Für euch auch anstrengend, ihr musstet euch durchsetzen und habt euch nicht unterkriegen lassen.“