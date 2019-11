findet am Donnerstag, 7. November, um 20 Uhr, wieder die beliebte Musical-Show „Tanz der Vampire“ statt, kündigt die Kur- und Bäder GmbH an. Das Animationsteam verwandelt sich an diesem Abend zu Vampiren und Vampirgegnern. Getarnt als Fledermausforscher verfolgt der berühmte Vampirjäger Professor Abronsius mit seinem jungen Assistenten Alfred in Transsilvanien die Spur der Untoten, bis sich nach 24 Stunden um Mitternacht im Schloss des Grafen von Krolock die Ereignisse überschlagen. Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro mit Gästekarte und acht Euro regulär. Kinder von sechs bis zwölf Jahren bezahlen zwei Euro und erhalten eine Tüte Chips inklusive.Bild: Veranstalter