von Mandy Heinze

Zu insgesamt 42 Einsätzen musste die Unterbaldinger Feuerwehr im vergangenen Jahr ausrücken.

Im Einzelnen umfasste dies 20 Einsätze wegen Brandmeldeanlagen, fünf Rauchmeldeanlagen, ein Zimmerbrand, ein Gebäudevollbrand, ein Gebäude- und Mülleimerbrand, ein Kleinbrand, ein Heckenbrand und vier Fahrzeugbrände. "Das waren so viele Einsätze wie noch nie, in einer Nacht musste wir sogar dreimal ausrücken", berichtete Abteilungskommandant Sascha Huber bei der Jahreshauptversammlung.

Auch sonst war einiges los im vergangenen Jahr. Endlich konnte der Boden im Feuerwehrgerätehaus für 30 000 Euro erneuert werden. Der alte Boden war durchgebrochen. Ebenso konnten im Feuerwehrgerätehaus der Sitzungsraum, die Abzugsanlage und die Beleuchtung, teilweise in Eigenleistung, renoviert und erneuert werden.

Nach 25 Jahren Schriftführertätigkeit in der Unterbaldinger Feuerwehr und seinem somit 25. ausführlichen Bericht, legte Paul Schacherer sein Amt nieder und übergab die Ordner an seinen Nachfolger Marcel Summerer. Schacherer wurde an diesem Abend außerdem von der aktiven in die Altersmannschaft verabschiedet, in welcher er als Obmann tätig ist. Weiter wurden er und Reinhold Moser zu Ehrenmitgliedern ernannt. Marcel Summerer wurde außerdem in den Verwaltungsrat und in den Gesamtverwaltungsrat, beides in Nachfolge von Paul Schacherer, gewählt.

Auch Jugendwart Benedikt Baumann berichtete von den acht Jungen und einem Mädchen aus dem vergangenen Jahr nur Gutes. Neben fast wöchentlichen praktischen und theoretischen Übungen fand auch die Abnahme der Jugendflamme und eine 24-Stunden-Übung statt.

Ortsvorsteher Jürgen Schwarz und der stellvertretende Gesamtkommandant Karl-Heinz Kienzle überbrachten gute Nachrichten. Sie konnten mitteilen, dass das neue Fahrzeug für 170 000 Euro bestellt wurde. Dies ist das dritte Feuerwehrfahrzeug für eine Teilortwehr nach Öfingen und Hochemmingen. Dabei wurden auch die Vorzüge der Unterbaldinger Feuerwehr genannt. Beispielsweise, dass Unterbaldingen die jüngste Feuerwehr Bad Dürrheims ist, dass diese eine hochmotivierte Führungsmannschaft und einen hervorragenden Ausbildungsstand hat.

Die 42 Einsätze, so Schwarz, der sich schon auf die Einweihung freut, hätten wahrscheinlich letztendlich den Ausschlag gegeben, dass das Fahrzeug auf die Mittelanmeldungen gesetzt wurde. Karl-Heinz Kienzle wies darauf hin, dass mit der Auslieferung voraussichtlich erst 2020 gerechnet werden kann, da doch einiges zu planen sei.

Feststehende Termine dieses Jahr sind am 13. April die Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr, die 1250-Jahr-Feier von Baldingen vom 5. bis 7. Juli, der Kameradschaftsabend am 30. August und das Kilbigfest mit Hauptprobe am 19. Oktober. Dazu kommen die Monatsproben, die Ostbaarübung, Übungen der Atemschutzgeräteträger und Maschinisten und mehr.