von SK

Ortsvorsteher Jürgen Schwarz lobte die Landfrauen mit Erwähnung einer Anekdote: „Ihr seid weit mehr als ein Kuchenbacken-Verein.“ Vor allem die Kinder und eine sinnvolle Freizeitgestaltung hatten die Landfrauen wieder im Blick. Gleichzeitig bricht dem Verein eine wichtige Einnahmequelle weg, die für Spenden eingesetzt wurde.

Mit dem Muttertagsbasteln, dem Treffen am Frederick-Tag und der Weihnachtsbäckerei waren für die Unterbaldinger Kinder drei Aktionen mit den Landfrauen gegeben. Dass die produzierten Objekte mit nach Hause genommen werden konnten, ließ die Herzen der Eltern sicher höher schlagen.

Theoretisch als auch praktisch ging man vital im Jahre 2018 ans Werk. Der Jahresausflug führte die 60 Mitglieder starke Truppe nach Straßburg und Kaiserstuhl zu mitunter Degustation und Weingut. Bei einer Nachtwächterführung in Engen, stets mit „Schnäpschen“ gut versorgt, tauchten die Landfrauen in das Nachtleben des frühen 19. Jahrhunderts ein.

Geistige Nahrung wurde hingegen bei Vorträgen über Lachyoga und Kinesiologie konsumiert. Stets auf gesunde Lebensweise bedacht, stand mit dem Mixen von Smoothies in der Kombination von Obst, Gemüse und Wildkräutern auch Experimentelles auf dem Jahresprogramm. Die Landfrauen gehen eben mit der Zeit.

Verlust von Einnahmen

Ein besonderes Schmankerl ist das traditionelle Binden von Kräuterbüscheln der Landfrauen zu Maria Himmelfahrt. Die letztjährigen Einnahmen flossen als Spende von 500 Euro der Jugendfeuerwehr zu. Ein Luxus, den sich die Damen künftig eventuell nicht mehr leisten können. Durch die Hygienevorschriften der EU-Richtlinien kann die Damengruppe keine Kuchen mehr, es waren jeweils etwa 42 Stück, am E-Center in Villingen-Schwenningen verkaufen. Knapp 800 Euro fallen so für die Vereinskasse aus, welche 2018 somit einen Verlust verzeichnete. Die Einnahmen aus dem Binden der Kräuterbüschel sind nun dazu gedacht, das Minus zu kompensieren.