von Alexander Hämmerling

Innerhalb von 30 Minuten hatte die CDU Sunthausen ihre Kandidatenliste für die Ortschaftsratswahlen am 26. Mai aufgestellt. Die selbstverordnete Verjüngungskur der Christdemokraten greift erneut: Zwei der Kandidaten sind unter 40 Jahre alt, einer unter 30 Jahre, sogar ein Minderjähriger ist unter den sieben Kandidaten zu finden.

Hubert Baier, der nach 40 Jahren im Ortschaftsrat und über 20 Jahren als stellvertretender Ortsvorsteher quasi zum Inventar der Ostbaar-CDU gehört, stellt sich wie angekündigt nicht mehr zur Wahl. Den Segen des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Ulrich Fink als Leiter der Nominierungsversammlung hat die Liste allemal: „Ich kann es nur wiederholen, es ist ein ungemein wichtiges Zeichen für die CDU, junge Leute vorzeigen zu können.“

Mit der Krankenschwester Claudia Gail (Jahrgang 1971) und dem Ortsvorsitzenden – gleichzeitig auch Ortsvorsteher – Albert Scherer (58, Geschäftsführer) kandidieren zwei aus dem Ortschaftsrat bekannte Mandatsträger erneut. Scherer, der seit drei Zyklen im Sunthauser Ortschaftsrat sitzt, zeigte sich vital und siegessicher: „Wenn ich mein Alter betrachte, denke ich, dass eine weitere Periode als Ortsvorsteher mir gut stehen würde.“

Auf Listenplatz zwei drängt, der Ämterlast nicht müde, der technische Vertriebsleiter Lothar Gail (Jahrgang 1959), in den Rat. Gail ist seit 19 Jahren Mitglied im ansässigen Männergesangverein und seit 18 Jahren dessen Vorsitzender. Auf der jüngsten Hauptversammlung der Sänger wurde er in seiner Position bestätigt und wird nach Ablauf der zweijährigen Amtsperiode der dienstälteste Vorsitzende des Gesangvereins in dessen über 125-jährigen Vereinsgeschichte sein. „Ich will mich mehr ins Dorfgeschehen einbringen“, erklärt Lothar Gail lapidar seine Motivation.

Das Trio Gail auf der Liste komplettiert Stefan Gail (1981 geboren), Elektromeister und aktuell als technischer Kundenberater tätig. Der junge Kandidat hat zwei Kinder und ist Mitglied im Musikverein Sunthausen. Stefan Gails Chef, zumindest auf Vereinsebene, Michael Hauger (35), kandidiert auf Listenplatz fünf. Der Entwicklungsingenieur Hauger fungiert seit zwölf Jahren als Vorsitzender des Sunthauser Musikvereins und kommentiert sein Streben mit den Worten: „Man darf nicht nur schimpfen, sondern muss sich mehr engagieren.“ Bei der Wahl nicht anwesend, aber auf Platz vier gelistet, ist Daniel Grießhaber (28). Der Hardwareentwickler (Bachelor of Engineering) ist in der Jugendarbeit des Turnvereins und der Feuerwehr aktiv. Der Jüngste im Wurf für einen Sitz im Ortschaftsrat ist Niclas Stein. Der Sohn des Bad Dürrheimer Hauptamtsleiters wird im April volljährig und befindet sich momentan im zweiten Lehrjahr als Karosseriebauer. Stein engagiert sich im Musikverein und der Guggenmusik.

Für die CDU ist es eine Liste mit im Ort fest verwurzelten Persönlichkeiten. „Eine sehr gute Liste, nur mehr Frauen konnte ich nicht mobilisieren“, waren Scherers Schlussworte.