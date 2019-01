von Wolf-Wilhelm Adam

Bad Dürrheim (wwa) "Am Anfang herrscht oft Chaos auf der Leinwand. Irgendwann entsteht daraus aber absolute Perfektion." Diese Beschreibung wählte Eva Schmidt-Steinbach, um die Arbeiten ihrer Weggefährtin Madelaine Strohmeier zu beschreiben. Strohmeiers Bilder werden im KWA Kurstift noch bis zum 27. Januar gezeigt und stellen eine Entdeckungsreise durch das Schaffen der Bad Dürrheimer Künstlerin dar.

Carina Ulmschneider vom Kurstift zeigte sich sichtlich begeistert von der Kunst, die in ihren Räumen ausgestellt werden darf. "Wir freuen uns riesig darüber, ihre Werke bei uns zeigen zu können", so die Verantwortliche für die Kundenbetreuung im KWA Kurstift. Überraschend viele Bekannte und Freunde der Künstlerin waren der Einladung zur Vernissage gefolgt und bestaunten die Werke ausgiebig. Bürgermeister Walter Klumpp ließ es sich nicht nehmen, selbst der Vernissage beizuwohnen und ein Grußwort an die Künstlerin zu richten. "Madelaine Strohmeier ist eine unheimlich wertvolle Bürgerin und ein wichtiges Aushängeschild unserer Stadt", betonte Klumpp.

Dass Madelaine Strohmeier eine künstlerische Ader hat, kristallisierte sich bereits in frühen Kindesjahres heraus. "Schon in der Schule war die Malerei für sie ein wichtiges Element, das sie von ihrem Vater in die Wiege gelegt bekommen hat", berichtet die Laudatorin Eva Schmidt-Steinbach. Strohmeier selbst erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass sie, wie ihr Vater, bei ihren realistischen Darstellungen immer auch eine abstrakte Komponente mit einbaut. "Das war Markenzeichen meines Vaters", betont sie.

Doch wirklich ernsthaft mit der Malerei begonnen hat Madelaine Strohmeier 1970, als ihr Mann ihr eine Staffelei geschenkt hatte. "Im Jahr nach unserer Hochzeit war sie mein Weihnachtsgeschenk, das mir unendlich viele schöne Stunden beschert hat", so die Künstlerin. Ihre Bilder sind mit Acryl oder Tusche gemalt. Insbesondere die Tusche-Zeichnungen sind teils mit der Zuhilfenahme einer Lupe entstanden, um das detaillierte Gesamtkunstwerk entstehen zu lassen. "Es ist eine Sucht, der Madelaine hier verfallen ist. Und wir sind alle froh, dass sie sich ihrer nicht erwehrt", resümierte die Laudatorin. Von allen Rednern kam der Wunsch, dass Madelaine Strohmeier noch lange so weitermachen solle. Und das herzliche "Happy birthday" anlässlich ihres Geburtstages unterstrich diesen Wunsch ausdrücklich.