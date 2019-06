Organisator Walter Fürniß gibt Auskunft über Hintergründe zur Konzertreihe:

„Wie haben die Organisation der Reihe „Stunde der Kirchenmusik„ im April 2014 übernommen.“

Die vergangene Saison sei sehr gut vom Publikum angenommen worden. „Es waren insgesamt 1561 Besucher zu verzeichnen, die eine Spende von insgesamt 9500 Euro erbrachten“, erklärt Fürniß weiter. Die Spenden werden an die Künstler weitergegeben. „Angesichts der Tatsache, dass die Spenden freiwillig sind und nicht durch Eintrittsgelder erbracht wurden, beträgt die durchschnittliche Spendenhöhe etwa sechs Euro“, so der Organisator. Das sei pro Besucher ein bemerkenswert erfreuliches Ergebnis. Für ihn als Veranstalter, der zum Zeitpunkt der Terminzusage nie im Vorhinein wissen könne, wie ein Konzert angenommen werde und welche Konkurrenzangebote dann am Konzertabend vorhanden sind, sei dies ein Hinweis auf die Beliebtheit der Reihe.

Gute Resonanz

Fürniß: „Die jetzige Angebotsreihe – es waren bisher vier Veranstaltungen, wurde von insgesamt 460 Interessierten besucht. Also ist keine Verringerung feststellbar.“ Es seien bisher aber auch keine publikumswirksamen Konzerte gewesen. Diese wären etwa Chöre oder Instrumental-Konzerte bekannterer Orchester.

Die Frage, wie groß die Zahl der Stamm-Konzertbesucher ist, sei nicht eindeutig zu beantworten, weil der Stamm an Gemeindegliedern aus Bad Dürrheim verhältnismäßig überschaubar ist. „Dies dürften maximal 20 Zuhörer sein“, schätzt Walter Fürniß. Ein Teil der Besucher, die dem festen Stamm hinzugerechnet werden könnten, kämen aus dem Umfeld von Bad Dürrheim.

Eine große Zahl an Zuhörern seien Kurgäste, die die Infos von den Plakaten entnehmen, die in den Hotels, Kliniken, Verkaufstellen der Stadt und öffentlichen Aushängen ausgehängt sind.

Unterstützt wird Walter Fürniß von seiner Ehefrau Gaby Lach-Fürniß. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, den Entwurf der Plakate und Handzettel. Sie hat auch die Betreuung der Künstler im Auge und wacht über deren Informiertheit und Wohlergehen.

„Ob neue Zuhörer gewonnen werden können, liegt eindeutig beim Angebot der Musik“, ist sich Walter Fürniß sicher. Bei Gospel-Konzerten oder Angeboten bekannterer Sänger, kämen auch viele junge Hörer, die bei klassischen Konzerten weitgehend fehlen. „Natürlich wissen wir, welche Konzerte Anklang finden würden, aber es sind immer weniger Künstler bereit, sich auf das Wagnis von Spenden als Honorar einzulassen“, geht Fürniß auf einen Wermutstropfen ein.

Letztlich würden Zugpferde, die einen großen Bekanntheitswert haben, an den Honorar-Wünschen, die nicht erfüllt werden könnten. Zu vermerken sei auch, dass Bad Dürrheim eine kleine Stadt mit großem kulturellen Angebot ist. Es gibt beinahe immer – erfreulicherweise – eine Konkurrenzveranstaltung, die Zuhörer von den Konzerten abzieht.

Begeisterte Konzertbesucher

„Wir bekommen keine negativen Rückmeldungen“, kann Walter Fürniß erfreut sagen. Diejenigen, die sich melden, seien begeisterte Konzertbesucher, die um eine Fortsetzung bitten. „Das sind manchmal überraschende Momente, weil ich diese positiven Meldungen oft nicht erwartet habe.“ Das heiße für ihn aber auch, dass die Meinung der Zuhörer wichtiger ist als sein persönlicher Eindruck. Trotzdem habe natürlich jeder seine Vorlieben, er auch. Für ihn seien das wirklich schöne Stimmen und wirklich gute Instrumental-Solisten, egal aus welchem Land der Welt sie kämen.

Unterstützung und Akzeptanz von allen Seiten

„Gott sei Dank ist die Zustimmung vonseiten der Kirchengemeinde eindeutig positiv“, sagt der pensionierte Religionslehrer. „Man hilft uns, wo immer man kann und das tut einfach gut.“ Solange er Sinn in dieser Arbeit sehe und seine Frau an seiner Seite wisse, die mit ganzer Kraft mitarbeitet, werde das Ehepaar diese Arbeit weiterhin tun, solange es die Kräfte zulassen. Aber sie seien auch daran interessiert, einen Nachfolger für diese wunderbare Arbeit zu finden. „Wir werden ja auch nicht jünger.“ Das Tolle an dieser Arbeit sei, dass man viele interessante Menschen treffe und kulturell am Ball bleibe. Wer sich also angesprochen fühlt, dürfe sich gerne bei der Kirchengemeinde melden.