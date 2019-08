von Wolf-Wilhelm Adam

Seit gut fünf Wochen sieht man durch Bad Dürrheims Straßen immer wieder ein Gefährt fahren, das aussieht, als wäre es ein überdimensionaler Laubsauger. Jedoch werden damit keine Blätter aufgesammelt, sondern es hinterlässt Rollsplitt. Bei dem Arbeitsgerät handelt sich um einen sogenannten Asphaltpatcher (von dem Englischen patch für flicken oder ausbessern), den der Bauhof seit knapp fünf Jahren im Einsatz hat. Damit werden also Risse und Schlaglöcher geflickt oder ganze Straßen ausgebessert.

Am Dienstag war der Asphaltpatcher am Hüttenbühl unterwegs. Der SÜDKURIER hat mal hingeschaut und nachgefragt, wie das Ganze funktioniert, wo weitere Straßen geflickt werden und wie haltbar diese Maßnahmen sind.

Reiner Nopper und Marius Schumpp beseitigen Schlaglöcher und Risse in den Straßen der Stadt. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Reiner Nopper und Marius Schumpp sind die beiden Bauhofmitarbeiter, die aktuell das Gefährt bedienen. Gerd Sunderer, der Hauptverantwortliche für den Patcher, befindet sich gerade im Urlaub. Der Patcher funktioniert eigentlich ganz einfach: In einem Tank befinden sich 200 Liter Bitumen, in einem zweiten Behälter gewaschener Splitt. Beides zusammen wird vermischt über Luftdruck auf die Straße geschleudert. Das Wasser im Bitumen verdampft und es entsteht eine zähe Masse, die durch den Splitt gebunden wird. Fertig ist die Schicht, die Schlaglöcher oder Risse ausfüllt und die Straße damit wieder ohne Geholper befahrbar macht. In den ersten Stunden und Tagen nach dem Aufbringen sorgen die darüberfahrenden Fahrzeuge dafür, dass sich alles weiter verfestigt, wodurch keine zusätzliche Walze oder Ähnliches notwendig wird.

Marius Schumpp kann mit dem Rüssel das Bitumen-Rollsplitt-Gemisch genau dort ausbringen, wo die Risse in der Straße sind.

„Die Straßen werden damit geflickt und in der Regel bleiben die Risse für ein bis zwei Jahre geschlossen“, weiß Marius Schumpp. Der Vorgang könne beliebig oft wiederholt werden und so könne die Straße lange Zeit ohne große Sanierungsmaßnahme erhalten bleiben. „Aber natürlich hält das nicht für die Ewigkeit. Frost, Wasser oder auch der Schneepflug sorgen dafür, dass neue Löcher und Risse entstehen, oder die mit dem Asphaltpatcher geschlossenen Bereiche wieder aufbrechen“, ergänzt Reiner Nopper. Aber es sei schon eine sinnvolle und deutlich kostengünstige Methode, um Straßen am Leben zu halten.

Zuletzt wurden die Grünallee und der Konrad-Heby-Weg bearbeitet. Aktuell ist der Hüttenbühl bis zur Waldgrenze dran. Als Nächstes geht es nach Hochemmingen in die Emostraße und die Reutestraße bis hin zum Waldcafé. Bei der Unterführung am Kreisel in Richtung Schwenningen wurde auch der komplette Weg gepatcht. Auch dafür eignet sich dieses Gerät, jedoch nur im kleinen Bereich. Bis in den Herbst hinein werden die Arbeiten andauern, wobei es nicht regnen darf. Dann verdampft das Wasser nämlich nicht und die aufgetragene Masse spült es wieder weg.

An dieser Stelle ist es den beiden Bauhofmitarbeiter noch ein Anliegen, die Bürger der Stadt und Teilorte auf den sogenannten Schadensmelder auf der Internetseite der Stadt hinzuweisen. Hier können ganz unkompliziert solche Sachen wie Schlaglöcher, defekte Straßenlaternen und andere Dinge gemeldet werden.