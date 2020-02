von Sabine Naiemi

Ab genau 5.55 Uhr morgens sei die Feuerwehr Bad Dürrheim wegen Sturmtief „Sabine“ im Einsatz gewesen, erklärt Feuerwehrgesamtkommandant Volker Heppler auf Nachfrage. Und er konnte beruhigen. Bad Dürrheim sei im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kreis relativ glimpflich davon gekommen. Das bestätigte auch Alexander Stengelin, Pressereferent des Bürgermeisters, aus Sicht der Stadt.

Heppler sprach von fünf Bäumen, die durch den Sturm umgefallen seien. Die meisten davon jedoch auf Privatgelände. Die Feuerwehr habe nur dort helfend einschreiten müssen, wo etwa ein Baum auf die Straße ragte. In Hochemmingen sei es ein Baum gewesen. Dort waren außerdem noch ein paar herabgefallene Dachziegel zu verzeichnen, unter anderem vom Rathausdach. Die Feuerwehr war mit zehn Mann im Einsatz und in Bereitschaft bis um 12 Uhr.

Wüst sieht es auf dem Spielplatz am Salinensee aus. Das Gelände war von umgestürzten Bäumen und Ästen zugepflastert. Der Bauhof hat sofort mit den Aufräumarbeiten begonnen. Bilder: Wilhelm Bartler | Bild: Wilhelm Bartler

Auch vom Bauhof seien morgens um 9 Uhr „lediglich“ zwei umgefallene Bäume verzeichnet worden, so Stengelin. „Wir haben viel Glück gehabt, dass so wenig passiert ist.“ Ziemlich erwischt hatte es jedoch den Spielplatz am Salinensee. Da begann der Bauhof sofort mit Aufräumarbeiten, wird aber noch ein paar Tage zu tun haben.

Die Aufräumarbeiten auf dem Spielplatz am Salinensee dauern noch ein paar Tage. | Bild: Wilhelm Bartler

Die Schulen wären geschlossen gewesen, berichtet Stengelin weiter. Am Sonntagabend hätte sich Bürgermeister Berggötz mit den Schulleitern in Verbindung gesetzt, diese wiederum hätten die Klassenlehrer kontaktiert, die sich dann telefonisch mit den Eltern in Verbindung gesetzt hätten. Vom Ablauf her habe es keine Probleme gegeben. Da weitere Wetterereignisse wohl mehr Richtung Schwarzwald stattfinden sollen, sind die Schulen am heutigen Dienstag auch wieder geöffnet.

Die Kindergärten waren nicht geschlossen. „Die Wege sind kürzer, meistens bringen die Eltern ihre Kinder und es ist ja auch ein Thema von Familie und Beruf. Es ist schwierig, Kindergärten so kurzfristig zu schließen“, sagte Alexander Stengelin dazu.

Sperrungen im Wald beachten

Ganz eindringlich bittet die Stadtverwaltung darum, die Sperrungen im Wald – wie etwa vom Hindenburgpark aus in den Kapfwald – zu beachten beziehungsweise in den nächsten Tagen keine Spaziergänge im Wald zu unternehmen. Auch wenn es so aussehe, als bestünde keine Gefahr, könnten immer noch angeknackste Bäume plötzlich umfallen. Der Forst werde in den nächsten Tagen durch den Wald gehen, um das Ausmaß der Sturmschäden festzustellen.

