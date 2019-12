von Wolf-Wilhelm Adam

Der neue Bad Dürrheimer Gemeinderat nahm am 1. August offiziell seine Arbeit auf. Sieben Gemeinderäte sind neu im Gremium, die in loser Reihenfolge vom SÜDKURIER vorgestellt werden. Heute ist die Reihe an Wolfgang Reichmann, der Nachfolger von Günter Tschida in der Fraktion der Freien Wähler.