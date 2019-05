von Autorenzeile

Die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) zieht im 40. Jahr ihres Bestehens mit insgesamt 23 Kandidaten in den Kommunalwahlkampf. „Wir können was vorweisen, haben eine breit aufgestellte Liste und gehen sehr optimistisch in den Wahlkampf„, erklärt Fraktionssprecher Wolfgang Kaiser bei der Vorstellung des umfangreichen Wahlprogrammes der Wählervereinigung. Ziel der LBU sei es, wieder mit fünf Sitzen im Gemeinderat vertreten zu sein.

Bürgerbeteiligung an wichtigen Entwicklungen in Bad Dürrheim ist eines der zentralen Anliegen. Dazu gehören nach Ansicht der LBU unter anderem mehr öffentliche Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse, frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Großvorhaben, ein jährlich themenbezogener Bürgerworkshop und Bürgerentscheide bei zentralen Fragen des Gemeinwohls und weitere Beteiligungsmöglichkeiten bei der Umsetzung von Fotovoltaik-Anlagen auf kommunalen Flächen. Wolfgang Kaiser: „Unser langfristiges Ziel ist es, dass Bad Dürrheim energieautark wird.“

In Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz will die LBU auf Energieeinsparung und den Ausbau erneuerbarer Energien setzen, den Flächenverbrauch stoppen, zum Beispiel könne am Wochenende die Friedrichstraße zur Flanierstraße werden. Lärmschutz entlang der B27/33 und die Erhöhung des Natur- und Umweltschutzes sind weitere Punkte auf der Liste.

Großtes Thema für die LBU sind nach wie vor Familien, Kinder und Jugendliche. So wird der Ausbau bedarfsgerechter Kleinkindbetreuung aufgeführt, die personelle und pädagogische Stärkung der Kindergärten, Ausbau der Schulsozialarbeit, Erhalt und Unterstützung von Freizeiteinrichtungen wie Minara, Skateboardanlage, Hockeyplatz. Nicht zu vergessen die städtische Unterstützung für kostengünstige Wohnangebote und den Ausbau generationsübergreifender Aktivitäten sowie der Angebote für Eltern und Familien.

Auf der Ostbaar sollen mit Kreativität die Besonderheiten der Ortsteile gestärkt und hervorgehoben werden. Unter anderem werde der Ausbau der Versorgung durch Läden und mobile Anbieter angestrebt, eine verstärkte Anbindung der Teilorte an die Aktivitäten des Generationentreffs Lebenswert sowie ein weiteres Zusammenwachsen mit der Kernstadt gefördert werden.

Nicht zuletzt gelte es nach Meinung der LBU, einen gesunden Tourismus der Stadt als wichtiger Wirtschaftsfaktor, der gleichzeitig allen Bürgern mehr Lebensqualität bringt, mit gezielten Maßnahmen auszubauen und zu stärken.