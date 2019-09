von Alexander Hämmerling

Ein paar Tage vor Ende der Sommerwerkstatt des Bad Dürrheimer Ferienprogramms steht bereits fest, dass die 13. Auflage des Freizeitangebots eine neue Rekordmarke setzte. Mit durchschnittlich 36 Kindern pro Ferientag verzeichnete die Sommerwekstatt weit über 900 Teilnahmen. 172 Kinder nahmen teil, letztes Jahr waren es 136. Beim Abschlussfest konstatierte Bürgermeister Jonathan Berggötz: „Danke nochmal an alle Sponsoren, ohne die das Sommervergnügen hier so nicht möglich wäre.“

Für fünf Euro pro Tag konnten Eltern ihre Zöglinge unter pädagogischer Aufsicht einer ganztägigen und organisierten Freizeitgestaltung auf dem Wiesengelände bei der Realschule am Salinensee überlassen. Körperliche als auch künstlerische Aktivitäten hatten Stadtjugenpfleger Christoph Lauer und Gerlinde Hummel-Höfflin von der Jugendkunstschule mit dem Team ausgearbeitet.

An den Basteltischen wurden Mosiak-Untersetzer, Gipsmasken oder Figuren aus Speckstein angefertigt. Im Sommer genießen die Kinder jedoch mehr körperliche Aktivitäten wie die Kinderolympiade oder Fußball, bei Hitze kühlte man sich mit Wasserschlachten am Hydranten nahe der Schule ab. Liebste Beschäftigung war jedoch erneut der Hüttenbau. In Eigenregie können die Kinder hier ihre Kreativität austoben, sind Architekten, Handwerker und Bewohner gleichzeitig.

Zu Sachbeschädigungen kam es im Vergleich zum Vorjahr glücklicherweise kaum. An den Wochenenden seien sporadisch Bretter aus den Hütten herausgerissen worden. Auch haben sich vermutlich Jugendliche abends zu Feiern im Zelt zusammengefunden, in dem die Kinder bei Unwetter Zuflucht suchen. Hierbei blieben auch Flaschen oder Zigarettenstummel zurück.