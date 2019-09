Unter der Federführung des Sachgebietes Soziales haben die Stadt, die Kirchen, das Kurstift am Salinensee, Haus Scheffelhof und der Generationentreff Lebenswert interessante Angebote für die Seniorentage Bad Dürrheim zusammengestellt.

Die Auftaktveranstaltung ist der Tag Stadt der Stadtverwaltung mit dem Ausflug zum Kloster und Schloss Salem am Dienstag, 8. Oktober. Im Kloster wird eine Führung besucht mit ausgewählten Sehenswürdigkeiten in einem Rundgang durch sieben Jahrhunderte Architektur und Geschichte: Das gotische Münster, das ehemalige Konventsgebäude mit Bernhardusgang (Kreuzgang), Sommerrefektorium (Speisesaal der Mönche) und Novizengarten. Danach geht es weiter mit dem Bus zur Lochmühle in Eigeltingen zu Kaffee und Kuchen.

Der Eigenanteil beträgt 15 Euro pro Person. Im Preis sind Busfahrt, Eintrittskarte, die kleine Klosterführung Schloss Salem und Kaffee und Kuchen enthalten. Los geht es um 12 Uhr am Busbahnhof in Bad Dürrheim. Senioren aus der Ostbaar werden vorher kostenlos mit dem Bus abgeholt. Die Abfahrtszeiten können im Rathaus oder bei den Ortsverwaltungen/ServiceCenter Ostbaar erfragt werden. Karten gibt es ab Dienstag, 17. September, im Rathaus beim Bürgerservice, bei den Ortsverwaltungen und Service-Center Ostbaar.