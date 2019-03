von SK

In der Seelsorgeeinheit wird derzeit im Rahmen der 72-Stunden-Aktion eine Gemeinschaftsveranstaltung vom lokalen Teilhabekreis und den Jugendlichen der Stadtjugendpflege (Bohrturm) vorbereitet. Die Auftaktveranstaltung zur 72-Stunden-Aktion fand am Sonntag, 10. März in der Villinger Benediktinerkirche statt. Dabei wurde den Teilnehmern des Dekanats vom Jugendbüro die Aufgabe gestellt, bis zum Start der Aktion im Mai 72 mal 500 Deckel, also insgesamt 36 000 Deckel, zu sammeln, um das Projekt gegen Polio zu unterstützen. Hintergrund dieser Aktion ist, dass der Verkauf von 500 Getränkedeckeln aus Kunststoff an Recyclingunternehmen die Kosten für eine Impfung gegen Polio (Kinderlähmung) abdeckt. Weltweit sollen so Impfaaktionen gegen Kinderlähmung mitfinanziert werden. Gesammelt werden können nur Kunststoffdeckel und -verschlüsse von Getränkeflaschen. Um die Gemeinde über das Vorhaben zu informieren, wird am Sonntag, 24. März, um 10 Uhr in der katholischen Kirche St. Johann in Bad Dürrheim ein besonders gestalteter Gottesdienst stattfinden. Nach dem Gottesdienst wird im hinteren Bereich der Kirche an einem Stand über die Aktion informiert. Da für diese Aktion auch finanzielle Mittel benötigt werden, soll die Sonntagskollekte hierfür genutzt werden. Ab sofort stehen auch Sammelbehälter in den Kirchen und im Pfarrbüro, in denen Deckel abgegeben werden können. Die Seelsorgeeinheit sammelt bis zum 20. Mai 2019 – jeder Deckel zählt. Weitere Informationen zur Aktion „Deckel drauf“ sind im Internet unter www.deckel-drauf-ev.de zu finden, zur 72-Stunden-Aktion gibt es im Internet Informationen unter: www72stunden.de oder auch unter www.deckel-gegen-polio.de.