von SK

Vier Pfarreien gehören zur Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim. Das sind Bad Dürrheim, Hochemmingen, Sunthausen und Unterbaldingen. Deren Vertreter trafen sich kürzlich zur zweiten Sitzung des Pfarrgemeinderates.

Hauptpunkt der Tagesordnung waren erste Vorüberlegungen und Entscheidungen im Hinblick auf die Pfarrgemeinderatswahlen im nächsten Jahr am 22. März. Dazu wurde der Zeitplan bekanntgegeben und auf die Satzung und Wahlordnung hingewiesen. Auch wenn in der Diözese unter dem Motto „Pastoral 2030“ heftig über die Weiterentwicklung und Neustrukturierung der Seelsorge diskutiert wird, wird sich für die Pfarrgemeinderäte zunächst nichts ändern. Sie werden aber die Chance haben, an diesen Prozessen mitzuwirken.

Für die Wahlen im nächsten Jahr muss der bestehende Pfarrgemeinderat, wie Pfarrer Fischer erläuterte, bereits jetzt festlegen, in welchen Stimmbezirken die Wahl durchgeführt werden soll und wie die Sitzverteilung aussehen wird. Außerdem muss beschlossen werden nach welchem Verfahren die Wahl dann durchgeführt wird. Es wäre nämlich auch möglich, eine gemeinsame Liste mit Kandidaten und Kandidatinnen aus allen vier Pfarreien zu erstellen, sodass alle Mitglieder der Seelsorgeeinheit daraus wählen können.

Nach kurzem Austausch der verschiedenen Argumente fasste der Pfarrgemeinderat den Beschluss, die Sitzverteilung wie in der letzten Periode zu belassen. das bedeutet, dass acht Vertreter aus Bad Dürrheim im Gremium sein werden, jeweils drei aus Hochemmingen und Unterbaldingen und zwei aus Sunthausen. Die Katholiken aus Biesingen, die seit dem letzten Jahr zu Sunthausen gehören, werden dort mit vertreten sein. Zweitens werden die Stimmbezirke und damit auch die Wahllokale wie bisher in den vier Pfarrgemeinden eingerichtet. Die Wahl wird als „echte Teilortswahl“ durchgeführt, was bedeutet, dass die Katholiken jeder Pfarrei die Vertreter ihres Ortes wählen.

Für alle sehr erfreulich und vielleicht auch ein wenig überraschend war, dass doch eine erhebliche Anzahl der Pfarrgemeinderäte grundsätzlich zum Weitermachen bereit ist. Zur Bildung des Wahlvorstandes haben mehrere der Ausscheidenden ihre Hilfe zugesagt.

Nach diesem umfangreichen Tagesordnungspunkt folgte noch ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Aktionen und Feste, die für alle recht zufriedenstellend waren. Große Anerkennung gab es für den renovierten Pfarrsaal und den Einsatz von Claudia Strohmeier und dem Bauausschuss. Offiziell eingeweiht wird der Pfarrsaal nach dem Festgottesdienst am Pfingstsonntag, 9. Juni. Abschließend gaben die Gemeindeteams und der Stiftungsrat noch kurze Berichte ab. Herzlich eingeladen ist zum ökumenischen Gottesdienst beim Ortsjubiläum Baldingens Anfang Juli.