begann die Japanerin Shoko Kawasaki das Klavierspiel, heute ist sie eine renommierte, international konzertierende Pianistin und promovierte Musikwissenschaftlerin. Sie gastiert im Rahmen der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier„ am heutigen Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr, im Haus des Gastes, in Bad Dürrheim. Sie wird mit ihrem Programm die Schönheit des Moments spürbar machen, so die Ankündigung. Mit den Etüden op 25 von Chopin und der einzigartigen h-Moll Sonate von Liszt lässt sie deren ganze Klangschönheit aufblitzen und erhebt die Werke aus der Vergänglichkeit in das Reich der Unvergänglichkeit. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Studenten bezahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Bild: Shoko Kawasaki