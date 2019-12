von Sabine Naiemi

Dass man in einem fast 500 Jahre alten Haus bei der Rundumsanierung eine Mammutaufgabe übernimmt, bei der es Überraschungen geradezu hagelt, war Peter Schwanhäußer aus der Schweiz schon beim Kauf des Hirschen-Hauses in Hochemmingen klar, zumal das Haus natürlich denkmalgeschützt ist. Im Mai dieses Jahres besichtigte der Ortschaftsrat Hochemmingen das Haus, danach ergab sich über den ganzen Sommer hinweg eine Pause aufgrund Terminschwierigkeiten und Urlaubszeit der Fachleute und Handwerker. Peter Schwanhäußer unternahm mit dem SÜDKURIER einen virtuellen Rundgang durch das örtliche Wahrzeichen und erklärt viele Einzelheiten. Das Hirschen-Haus birgt hochinteressante Details.

In den Videos erklärt der Liebhaber alter Gemäuer, warum er das Hirschen-Haus erwarb, was sich im Verlauf des Beginns der Arbeiten alles gefunden hat, was erhalten werden soll. Schwierig sind natürlich die Vorgaben des Denkmalschutzes, mit dem Peter Schwanhäußer sich in enger Abstimmung befindet.

Das markante Gebäude neben der St. Peter und Paul Kirche in Hochemmingen stand rund 40 Jahre lang leer, es verfiel zusehends. Nachdem durch Löcher in der Decke Wasser und Feuchtigkeit eindrang, war Eile geboten. So sind die Hochemminger mehr als erfreut, dass der neue Eigentümer daraus ein Prestigeobjekt macht. Peter Schwanhäußer in vornherein hat er eine mehrjährige Bauzeit einkalkuliert.

Er würde sich seit einigen Jahren für solche Häuser interessieren, erklärt Schwanhäußer und sei gezielt auf der Suche nach einem Haus mit „so einem wunderbaren Staffelgiebel“ gewesen. Über eine Datenbank des Landesdenkmalamtes sei er fündig geworden.Das Hirschen-Haus in dieser exponierten Lage, das fasziniere ihn einfach.

Erwartungsgemäß haben sich im Laufe der Zeit einige Besonderheiten herausgestellt. Da geht es etwa um die Malereien an Wänden und auf Balken und Tapeten, die unter der Holzverschalung gefunden wurden. Die größte Herausforderung, so Schwanhäußer, weil es nämlich um die Statik gehe, seien die Holzbalken. Alle sind entweder so verfault oder in Mitleidenschaft gezogen, dass die Balken komplett ausgetauscht werden müssen. Das Hirschen-Haus stellt in jeder Beziehung eine Faszination dar, die es wert ist entdeckt zu werden.

Das Hirschen-Haus Das historische Gebäude in der Ortsmitte Hochemmingens steht seit den 70er Jahren leer. Im Jahr 2017 erwarb Peter Schwanhäußer aus der Schweiz das Anwesen. Im Mai dieses Jahres begannen die Sanierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gemäuer. 2025 soll das Hirschen-Haus gemäß vorliegender Unterlagen 500 Jahre alt sein, was durch Experten anhand der Farbe der Fresken bestätigt wurde. (sgn)