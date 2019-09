von Wolf-Wilhelm Adam

Während die Schüler noch die letzten Tage ihrer Sommerferien genießen, laufen in der Realschule am Salinensee (RSAS) die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr auf Hochtouren. 601 Schüler wird die Realschule mit Beginn des neuen Schuljahres haben, die in 21 Klassen von 43 Lehrkräften unterrichtet werden. Rektorin Stephanie Martin Neuerungen zeigt Neuerungen auf, informiert über die Situation im Kollegium und berichtet über die aktuell laufenden Vorbereitungen.

Hannes, Sarah und Alina katalogisieren zusammen mit Lehrerin Nicole Gapp rund 4000 Bücher, die demnächst an die Schüler ausgegeben werden.

Räumlichkeiten und Platzmangel: Allein an zwei Zahlen sieht man, dass die Realschule aus allen Nähten platzt: 21 Klassen müssen unterrichtet werden. Es stehen jedoch nur für 18 Klassen entsprechende Klassenzimmer zur Verfügung. „Wir werden wieder so manche Wanderklasse haben und eine Klasse ist im Container untergebracht“, berichtet die Rektorin. „Eigentlich bräuchten wir ein komplett anderes Raumkonzept, das auch kleineren Gruppen, wie dem Lernband aus der neunten Klasse des G-Niveaus, Raum und Platz zur Verfügung stellen würde.“ Mit Bürgermeister Berggötz saß Stephanie Martin diesbezüglich am vergangenen Donnerstag zusammen und erörterte die aktuelle Situation. Berggötz hatte bereits in seinem Wahlkampf eine Klausur zum Thema Bildung gefordert, die nun zeitnah kommen soll. „Wir müssen die Schulsituation als Gesamtheit mit den umliegenden Städten betrachten“, betont Martin. Denn nicht nur Bad Dürrheim habe akute Platzprobleme.

Rektorin Stephanie Martin freut sich auf das bevorstehende Schuljahr.

Wechsel: Im Kollegium ist reger Wechsel zu verzeichnen. Markus Obergfell, Toni Ritschel und Stefanie Kienzle werden an die Karl-Brachat-Realschule in Villingen versetzt, Jochen Abert befindet sich im Auslandsschuldienst in Shanghai. Neue Lehrkräfte sind Nathalie Wolf und Olga Vukadin, die beide schon als Referendarinnen an der RSAS eingesetzt waren. Stefanie Graf kommt vom Deutenberg nach Bad Dürrheim, Carmen Guth war Referendarin in Herrenberg und will in die Region zurück, Sarah Leber wechselt von der Realschule Sulz nach Bad Dürrheim. „Stefan Kalt, der eigentlich schon lange im Ruhestand ist, wird quasi jährlich von uns rekrutiert. Das ist die Konsequenz aus dem akuten Lehrermangel überall“, berichtet Stephanie Martin. Kristina Thordsen wurde vom Schulamt für ein Jahr vom Deutenberg abgeordnet, weil Heike Frank von der RSAS das Fach Französisch in Schwenningen unterrichten muss.

Die Ganztagsbetreuung werden im kommenden Schuljahr 66 Schülerinnen und Schüler in Anspruch nehmen, hauptsächlich aus den Klassen fünd und sechs. Hier gibt es wieder zahlreiche städtische Mitarbeiter für die Betreuung in den Bereichen Hausaufgabenbetreuung, Förderung in den verschiedenen Fächern und die Kooperationen mit Kurstift, Kindergarten und Jugendhaus. Vorbereitung auf den Schulstart: Aktuell bereitet eine große Anzahl Lehrer schon den Unterricht für die ersten Wochen des neuen Schuljahres vor. Lehrerkonferenzen finden statt, bevor am Mittwoch die Schüler wieder aus den Ferien kommen. Die Sportfachschaft musste in der letzten Woche auch schon alle Gerätschaften aus dem Minara ausräumen. Schwimmunterricht wird es im kommenden Schuljahr erst mal nicht geben. Angedacht sei jedoch ein Schwimmblock, in dem die Schüler an zwei Tagen komprimierten Schwimmunterricht erhalten sollen. Auch wurden endlich die dringend notwendigen Jalousien an der Südseite des Neubaus angebracht, nachdem bis jetzt die Sonne die dortigen Räume unbarmherzig aufheizte.

An den Fenstern der Klassenzimmer des Neubaus werden neue Jalousien angebracht, die nun für kühlere Temperaturen sorgen sollen. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Vorarbeiten: In der vergangenen Woche wurden außerdem rund 4000 Schulbücher online katalogisiert und mit Barcodes versehen. „Künftig bekommen die Schüler ihre Bücher ausgehändigt, indem sie mit einem Barcode-Leser erfasst werden. So geht die Bücherausgabe schneller und wir können ohne Umschweife Bücher und mögliche Beschädigungen den Schülern zuordnen“, berichtet Nicole Gapp, die sich dafür verantwortlich zeigt.