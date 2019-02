von man Mandy Heinze

Chemielehrerin Juliane Schlegge freute sich, Grundschulkindern und Eltern beim Tag der offenen Tür in der Realschule am Salinensee (RSAS) spannende Experimente mit Stickstoff zu zeigen, um bei den zukünftigen Schülern die Lust auf naturwissenschaftliche Fächer zu wecken.

"Viele Kinder haben Respekt vor den naturwissenschaftlichen Fächern in den weiterführenden Schulen", weiß Juliane Schlegge zu berichten. Es wäre schön, wenn sie sich davon nicht abschrecken lassen würden. Beim Tag der offenen Tür präsentieren Schule, Schüler und Lehrkräfte das ganze Schulspektrum. Es gab eine ganze Menge zu entdecken. Unter anderem zeigten die Schulsanitäter eine Herzdruckmassage, die Bastel- und Spiele-AG hatte Bastelangebote vorbereitet und informierte über die Ganztagesschule und die Hausaufgabenbetreuung.

Bekanntermaßen reichen Beliebtheit und Ruf der Schule weit über Bad Dürrheim und Umlandgemeinden wie Brigachtal, Marbach und Tuningen hinaus. Viele Eltern, die mit ihren Kindern zum Informationsmittag kamen, waren aus Donaueschingen und Schwenningen. Jamie Tamberzky aus Mühlhausen, der sich mit Mama Andrea über alles informiert hat. erklärt: "Wir haben viel Gutes von der Schule gehört. Und wir stellen fest, dass hier eine tolle Atmosphäre herrscht. Unser erster Eindruck heute ist sehr gut." Auch wenn seine Freunde wahrscheinlich nicht hierher gehen werden, würde er sich doch freuen, wenn er die RSAS besuchen könnte. "Da entstehen neue Chancen und neue Freundschaften", ist sich der Viertklässler sicher. Ob er angenommen wird, ist ungewiss. Es bleibt ihnen nur, abzuwarten und zu hoffen.

Da das Einzugsgebiet sehr groß ist und auch mehr Familien ins Gebiet zugezogen sind, würden derzeit Überlegungen angestellt, ob vierzügig gefahren muss, erklärt Schulleiterin Stephanie Martin. Mittlerweile besuchen 602 Schüler die Realschule, die von 45 Lehrern unterrichtet werden. "Mit Lehrern sind wir jetzt wieder gut versorgt, so dass wir den Pflichtunterricht nach den Fastnachtsferien wieder leisten können. Nur Zusatzangebote können wir nicht anbieten", so die Rektorin. Neu wird ab dem kommenden Schuljahr sein, dass die Wahlpflichtfächer Technik, Französisch und AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) Prüfungsfächer werden, und dass der Hauptschulabschluss an der RSAS gemacht werden kann.

Auch für Lukas Mayer aus Unterbaldingen ist die RSAS die Schule der Wahl. "Meine Freunde werden alle hierher gehen, es ist cool hier", findet der Noch-Viertklässler. Die Eltern haben ihren Sohn wählen lassen und folgen dabei ihrem positiven Bauchgefühl.