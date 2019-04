von SK

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 4. April die von der IG Pro Bad Dürrheim eingelegte Petition gegen die geplante Irma-Bebauung, die sich insbesondere gegen die nur teilweise Renaturierung der Stillen Musel auf dem Irma-Gelände gerichtet hat, abgelehnt, teilen Annerose Knäpple und Anette Bächler, die Sprecherinnen der IG mit.

Annerose Knäpple sagt dazu: „Nachdem ich die Begründung für die Ablehnung gelesen habe, frage ich mich, ob die Berichterstatterin, die Grünen-Abgeordnete Martina Braun, jemals einen Blick in das Wassergesetz geworfen hat. Vermutlich nicht, denn sonst wäre ihr aufgefallen, dass der Gewässerrandstreifen, der im Innenbereich fünf Meter rechts und links des Gewässers breit ist, nicht zur Disposition des Vorhabenträgers steht, sondern zwingend einzuhalten ist.“ Die Ablehnung der Petition werde im Kern damit begründet, dass die beengten Platzverhältnisse und die Grundstücksverfügbarkeit nur eine eingeschränkte Entwicklung zuließen, sodass die Einhaltung des Gewässerrandstreifens nicht gefordert werden könne. Dass das nicht stimmt, könne jeder sehen, wenn er das Baugrundstück betrachtet.

Anette Bächler erklärt: „Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass sich die Landtagsabgeordneten nicht an die Vorschrift halten, die sie erst 2015 beschlossen haben, nämlich die Regelung über den Gewässerrandstreifen im Innenbereich. Außerdem ist es zumindest stillos, wenn die Wahlkreisabgeordnete der Grünen, also Frau Braun, die Petition bearbeitet, was die Neutralität und Objektivität doch sehr infrage stellt. Man darf von einer Abgeordneten der Grünen erwarten, dass sie sich voll für die Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften einsetzt und die außerhalb des Baugrundstücks stehenden Bäume nicht dem Gewinnstreben des Investors überlässt.

Die IG bedauere sehr, dass es so gekommen ist. Diese Entscheidung werde im Ergebnis nur dazu führen, dass die Bebauung des Irma-Geländes noch einige Jahre auf sich warten lässt. "Die IG wird in Kürze mit den Unterstützern über das weitere Vorgehen beraten", kündigen die Sprecherinnen an.