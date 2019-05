von SK

Solch ein Prachtexemplar von Regenbogen ist einfach nur herrlich anzuschauen. Dieses wunderschöne Farbspektakel zierte am vergangenen Donnerstag den abendlichen Himmel über Sunthausen beziehungsweise der Ostbaar. In vielen großen Kulturen hat der Regenbogen wichtige und positive Bedeutungen und gilt vielerorts beispielsweise als Brücke. In Irland heißt es, dass man am Ende eines Regenbogens einen Schatz findet. Bild: Michael Heuberger