von Wolf-Wilhelm Adam

Alle drei Tage beim Sommertheater am Salinensee waren wieder einmal ein voller Erfolg. Insgesamt kamen zu den drei Vorstellungen weit über 300 Theaterliebhaber, die zwei tolle Stücke präsentiert bekamen. „Wir hatten natürlich auch mit dem Wetter riesiges Glück, weshalb die Vorstellungen zwar nicht ausverkauft, aber super besucht waren“, resümiert Daniel Limberger von der Kur- und Bäder GmbH nach der letzten Vorstellung am Sonntag.

Die freche kleine Katze Findus (rechts) lässt Pettersson mit ihrer Abenteuerlust keinen Moment Ruhe. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Hier war insbesondere für Familien mit Kindern etwas geboten, die in das Leben des schrulligen Pettersson eintauchten, dessen Leben durch die Katze Findus eine völlig neue Qualität erfährt. Spaß und Spannung lagen in der Luft, als die beiden ihren Alltag auf witzige Weise zur Schau stellten.

Marianne Lindt schlüpfte in die Rolle der frechen Katze Findus. Sie schnurrte und miaute, sie zog auf köstliche Art und Weise Grimassen und ließ Pettersson wahrlich keine ruhige Minute. Pettersson alias Thomas Glaesser, musste ganz schön aktiv werden, um Findus Geburtstagspfannkuchen backen zu können, oder die Angelausflüge seiner Katze in den Griff zu bekommen.

Findus alias Marianne Lindt begeisterte durch ihre schauspielerischen Fähigkeiten und durch ihre tollen Grimassen. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Andreas Jendrusch, der als Leiter des Regionentheaters auch Regie führte, war sich dabei nicht zu schade, in die Kostüme des eitlen Huhns, des feurigen Stiers oder des gierigen Fuchses zu schlüpfen. Seine Fähigkeit, ständig in wechselnde Identitäten zu schlüpfen, verblüfft immer weider. Für die Zuschauer waren besonders jene Momente mit viel Spaß verbunden, in denen Jendrusch im Kostüm eines der Tiere auf der Bühne erschien. Besonders die Kinder lachten, grölten geradezu und kriegten sich fast nicht mehr ein.

Ein Bild mit Petterson und Findus ist schon was Besonderes. Dazu laden die Akteure des Regionentheaters nach der Aufführung ein.

Am Ende durften sich die Kinder noch zur Erinnerung an diesen schönen Tag mit Pettersson und Findus gemeinsam fotografieren lassen.