von Roland Dürrhammer

Omas formieren sich und setzen sich für die demokratischen Werte und gegen rechtspopulistische Strömungen ein. „Omas gegen Rechts“ nennen sich die Damen, die sich auch gegen Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund und gegen jegliche Form von Gewalt einsetzen. Erkennbar sind sie am Button, den sie tragen.

62 Regionalgruppen gibt es mittlerweile in Deutschland, darunter auch eine im Schwarzwald-Baar-Kreis, die sich im Juni dieses Jahres zu einem ersten Kennenlernen getroffen hatten. Heute zählt die Gruppe schon an die 40 Mitstreiterinnen. Am vergangenen Dienstag hatten die Omas und die evangelische Erwachsenbildung in Kirchenbezirk Villingen, Gabi Becker und Angelika Fabry-Flashar von der Gruppe „Omas gegen Rechts – Freiburg“ zum Vortrag und Erfahrungsaustausch in das Paulusgemeindehaus eingeladen.

Seit einem Jahr gibt es die Freiburger Gruppe. In dieser kurzen Zeit entstand bereits eine feste Struktur mit eigenem Internetauftritt, Arbeitsgruppen und monatlichen Treffen. „Wir sind auch mit anderen Frauengruppen in Freiburg gut vernetzt und pflegen engen Kontakt zur Frauenbeauftragten der Stadt und den „Unabhängigen Frauen“ im Gemeinderat“, so Fabry-Flashar. Die Freiburger Omas hätten eine Altersstruktur von 50 bis fast 90 Jahren und nicht alle seien Omas. „Wir profitieren von einem großen Wissenspool unserer Mitglieder, die aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen kommen, und das erleichtert manche organisatorische Aufgabe“, sagt Fabry-Flashar.

Nach der Vorstellung der Freiburger Gruppe, hatten die 30 anwesenden VS-Omas und Interessierten, darunter auch zwei Männer, Gelegenheit Fragen zu stellen. Warum engagieren sich nicht die Opas bei diesen wichtigen Themen und gibt es Opas im Freiburger Plenum, war eine der Fragen aus den Reihen. „Die Omas sind sozialisierter mit ihrem Umfeld“, antwortete Fabry-Flashar. Die Opas hätten viel und hart gearbeitet und seien nicht so für die Familie dagewesen wie die heutige Generation, die sich mit Elternzeit um die Kinder kümmere. In Freiburg möchten die Opas nicht auf die Straße gehen. „Die Omas in Freiburg wünschen in ihrem Kreis keine Männerargumentationen, das haben sie zu Hause“, erklärte Angelika Fabry-Flashar weiter zur mehrheitlichen Abstimmung gegen Opas in der Freiburger Gruppe. Häufig würden die Omas gegen Rechts von den Opas belächelt und solche wolle man nicht in den Reihen haben. Es gebe auch Opas, die ihre Frauen bei den Aktionen unterstützen und begleiten. Andererseits sei es jedoch so, dass die Omas untereinander offener seien.

Vom großem Interesse und Akzeptanz der Jugend an den Omas sprach Gabi Becker. „Oma und gleichzeitig politisch zu sein, finden die Jugendlichen cool.“ Deutlich wurde, dass die Omas, in dem was sie tun, ernstgenommen werden möchten. So gab es dann auch viele Tipps rund um die Organisation und Struktur für die VS-Gruppe.

Zentrales und wichtiges Thema bei den Omas ist die Argumentation gegen rechte Positionen. Hierzu kündigte Rose Zenth-Hummel von den VS-Omas ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen mit der Heinrich-Böll-Stiftung für den 14. März 2020 an.