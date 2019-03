von SK

Die Off Road Kids Stiftung mit Sitz in Bad Dürrheim ist die einzige bundesweit tätige Hilfsorganisation für obdachlose junge Menschen und führt seit 1993 akribisch Buch über deren Situation. Der Jahresbericht 2018 verzeichnet eine dramatische Situation, verschärft durch den massiven Wohnungsmangel.

Trotz der äußerst schwierigen Unterbringungssituation konnten die Streetworker von Off Road Kids im vergangenen Jahr 400 junge Menschen dauerhaft unterbringen und ihnen zu einer neuen Lebensperspektive verhelfen – satte 20 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Seit Gründung der Off Road Kids Stiftung 1993 haben die Sozialarbeiter 5298 jungen Menschen nachhaltig geholfen.

„Bisher kämpften die Streetworker durchschnittlich 75 Arbeitsstunden für jeden jungen Menschen, bis er eine gute Unterkunft und eine berufliche Zukunftsperspektive fand. 2018 waren es 112 Stunden“, fasst Markus Seidel, Vorstandssprecher der Stiftung zusammen. Das sei eine Steigerung um rund 50 Prozent. Es gebe nahezu keine Wohnplätze mehr für junge Volljährige, die auf der Straße sitzen. „Schlimmer noch: Es gibt aktuell keine Aussicht auf eine Verbesserung. Es ist höchste Zeit, dass die Kommunen mehr Wohnraum schaffen. Denn ohne ein Dach über dem Kopf gibt es keine Perspektive“, so Seidel weiter.

Die Hilfsorganisation Off Road Kids erreicht die jungen Menschen bundesweit über die virtuelle Streetwork-Station sofahopper.de oder direkt vor Ort in Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg und Köln. Qualifizierte Sozialarbeiter helfen den Betroffenen bei der Suche nach einer tragfähigen Zukunft. Mehr als 9000 arbeitsintensive Beratungstermine und über 45 000 Arbeitsstunden kamen 2018 zusammen.

Das Ziel der Streetworker ist, für jeden jungen Menschen die bestmögliche Zukunftsperspektive zu finden und umzusetzen. Inzwischen gelingt es den Sozialarbeitern, Jugendliche bereits vor dem endgültigen Absturz in die Obdachlosigkeit zu erreichen. Über die virtuelle Streetwork-Station "sofahopper.de" können sich verzweifelte junge Menschen, die sich bei mehr oder weniger guten Bekannten gewissermaßen auf dem Sofa durchschlagen, Hilfe holen. Diese jungen Menschen haben keinen Kontakt mehr zu Eltern, Schule, Ämtern und Ausbildung und stehen kurz davor, obdachlos zu werden. Das deutsche Jugendinstitut spricht von mindestens 37 000 solcher „entkoppelten“ jungen Menschen in Deutschland.

Der Wunsch von der Straße wegzukommen und an der eigenen Perspektive zu arbeiten, sei oft da. Aber den Betroffenen würden Informationen über Hilfsangebote, Lösungsansätze, Vertrauen und Sicherheit fehlen. Hier setzt die Off Road Kids-Straßensozialarbeit an. Dieses bundesweite, überregionale Hilfeangebot im Rahmen der Straßensozialarbeit ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der Stiftung.