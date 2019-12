von Mandy Heinze

Der Nikolaus, der in Öfingen immer Begleitung eines etwas anderen Knecht Ruprechts erscheint, hat für jedes Kind natürlich eine Geschenktüte dabei. | Bild: Mandy Heinze

„Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freu´n!“ sangen am vergangenen Sonntagnachmittag alle Gäste und Akteure in der Öfinger Osterberghalle bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier der Vereine, welche in diesem Jahr vom Verein Freizeit-Gymnastik-Sport ausgerichtet wurde.

Eine gelungene Weihnachtsfeier der Öfinger Vereine erfreute am Sonntagnachmittag Groß und Klein in der Osterberghalle – hier tritt die Eltern-Kind-Turngruppe auf.

Die Allerkleinsten vom Eltern-Kind-Turnen hüpften durch die Halle und verteilten Schneeflocken bevor sie auf der Bühne tanzten. Bei den Kindergartenkindern hieß es „Theo Theo ist fit“, wobei sie um Bänke liefen, den Hampelmann machten, Rad fuhren und Hockwenden über die Bänke sprangen. Die Schulkinder zeigten ihr Können auf der Bodenturnmatte, schlugen Rad, präsentierten Handstände sowie Rollen vorwärts und rückwärts. Die Teenie-Tanz-Mädchen tanzten als Elche auf der Bühne und der Musik- und Trachtenverein spielte unter der Leitung von Berthold Berberich Weihnachtslieder, während die Tenniskinder eifrig Waffeln backten. Von den Landfrauen wurde der Nachmittag mit leckeren Kuchen abgerundet.

Die Mädels vom Teenie-Tanzen hatten als tanzende Rentiere eine bezaubernde Nummer einstudiert. | Bild: Mandy Heinze

Jeder Öfinger Verein war wieder auf irgendeine Weise und irgendwo in die Gestaltung der gemeinsamen Weihnachtsfeier eingebunden, der so immer besonders gut gelingt und sich größter Beliebtheit erfreut. Bevor endlich der Nikolaus musikalisch hereingebeten wurde, gaben die Kinder vom Kinderchor unter der Leitung von Lioba Manger ihre einstudierten Lieder zum Besten. Und natürlich hatte der Nikolaus für jedes Kind eine Tüte im Sack.

Die Kinder vom Schulkinderturnen zeigen in der voll besetzten Halle, dass sie akrobatisch ganz schön was drauf haben. | Bild: Mandy Heinze