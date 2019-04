von Alexander Hämmerling

Das Jahr nach ihrem 50. Jubiläum gestaltet sich für die Öfinger Landfrauen in gewohnter Manier mit praktischen und geistigen Aktivitäten. In der Beitragsanpassung auf 25 Euro jährlich durch den Landfrauen-Verband Südbaden zum 1. Januar 2019 sieht zumindest die Vorstandschaft keinen großen Einschnitt.

Also zahlt jede Landfrau künftig 25 Euro Mitgliedsbeitrag. Davon gehen 18,50 Euro an den Landfrauenverband Südbaden, zwei Euro an den Verband Deutscher Landfrauen, ein Euro geht an den Donaueschinger Bezirk und im Ortsverein verbleiben 3,50 Euro. "Die Landfrauen werden politisch gehört und haben eine Stimme nur mit den entsprechenden Finanzen", erklärte Vorstandssprecherin Karin Kremm. In einem Verbandsaustritt sieht Kremm keine Alternative. Angesichts der Erhöhung kam es im vergangenen Jahr zu rumorender Stimmung in einigen Ortsvereinen. So traten beispielsweise die Dundenheimer Landfrauen ganz aus dem Verband aus.

Einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres war zweifellos das Engagement der Landfrauen zur 460-Jahr-Feier der evangelischen Kirchengemeinde Öfingen. Die Bewirtung der Landfrauen bei der Weihnachtsfeier der Öfinger Vereine kommentierte die Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser mit den Worten, dass man "bei der Pflege dieser Tradition" nicht nachlassen dürfe. Ziel des letztjährigen Jahresausflugs war der Besuch einer bekannten Schokoladenfabrik in Waldenbuch samt Abstecher zum Stuttgarter Fernsehturm. Vorträge informierten über Themen wie Umweltverschmutzung und Nachhaltigkeit, Lach-Yoga und Hochbeete.

Das Kinderferienprogramm war mit 15 Kindern zum Basteln und Pizzabacken gut besucht, zum eigens organisierten Seniorennachmittag fanden sich 34 Gäste ein. Beisitzerin Petra Rehm scheidet aus ihrem Amt aus. Marlies Stehle ist ihre einstimmig gewählte Nachfolgerin. Am 25. Mai findet zusammen mit dem Freizeit-, Gymnastik- und Sportverein der Jahresausflug nach St. Blasien statt.