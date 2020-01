der Baldinger Tigerschweine 25 Jahre alt, gefeiert wird allerdings dieses Jahr. Am kommenden Wochenende ist es soweit und die große Sause steigt. Das Motto der diesjährigen Fastnacht ist „Egal ob Single oder Pärchen, bei uns ischs Motto Märchen“. Es geht los am Samstag, 11. Januar, mit dem „Su ussi lau“ an der alten Schule um 18.30 Uhr. Um 19 Uhr startet dann, vom Musikverein angeführt, am Rathaus ein Nachtumzug zur Ostbaarhalle. Eingeladen wurden dazu befreundete Zünfte der Region, über 200 Hästräger werden erwartet. In der Halle steigt dann ab 20 Uhr die Mega-Fasnets-Party. Die Tigerschweine würden sich natürlich über eine riesige Zahl von Zuschauern am Straßenrand und Gästen bei der Party freuen. Der Eintritt ist frei. sgn/Bild: Wilhelm Bartler