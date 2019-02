von Alexander Hämmerling

Die Sunthauser Kapitäne für Minischiffe verstärkten bei ihrer Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag ihren Vorstand.

„Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Bei einem Ausfall könnte ein zusätzlicher Mann die Aufgaben eines Postens teilweise oder für eine gewisse Zeit auch komplett übernehmen“, las der Kassierer Dieter Koch den Antrag der Vorstandschaft an die Mitglieder während der Versammlung vor. Bei 17 Wahlberechtigen, von denen sich drei ihrer Stimme enthielten, wurde somit Hubert Eberle als neuer Beisitzer in den Vorstand berufen. Für eine vollwertige Mitgliedschaft Eberles im Vorstand ist jedoch noch eine Satzungsänderung erfordlich. Ergo wird er vorerst an den Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht teilnehmen.

Als kleiner Verein, der mit Gastfahrern und passiven Mitgliedern etwa 50 Mitglieder zählt, haben die Modellschiffbauer trotzdem ein agiles Jahr hinter sich. Bei Ausstellungen in St. Peter, Schönwald oder den zweitägigen Tuttlinger Hobby-Tagen, hier mit 60 Ausstellungsschiffen anwesend, hielt man die Fahne des Bad Dürrheimer Teilortes hoch. Eine „bella figura“ habe man besonders beim Sunthauser Seefest hinterlassen, wobei die Modellschiffe der Hobby-Bastler eine Größe von 20 Zentimetern bis zu zwei Metern aufweisen. „Hier haben wir uns im Ort gut bemerkbar gemacht“, hob der zweite Vorsitzende Tomas Regge hervor.

Im Juli 2019 ist eine Präsenz auf dem Fischerfest des Angelsportvereins Bad Dürrheim/Sunthausen vorgesehen, der sein Jubiläum feiert. „Auch um all diese Veranstaltungen stemmen zu können, braucht der Vorstand Verstärkung“, ergänzte Koch. Schriftführer Michael Wunderle sei momentan in Kur. Das allein mache sich schon deutlich bemerkbar.

Trotz betagten Alters der Mitglieder verzichtet man nicht auf technische Annehmlichkeiten und gründete eine Whats-App-Gruppe, um „Nachrichten und Gags auszutauschen“. Eine adäquate Internetpräsenz wird mit der im Oktober freigeschalteten, neuen Homepage gezeigt.

Die Aktivitäten des Clubs bleiben nicht unbemerkt. Der Vorsitzende des Sunthauser Gesangvereins, Lothar Gail, lobte bei seinen Grußworten emotional: „Bei all unseren Veranstaltungen ist immer ein voller Tisch von euch anwesend. Ihr seid eine wirkliche Bereicherung für das Ortsleben.“

Der Vorsitzende Wolfgang Burwig sowie Schriftführer Michael Wunderle (in Abwesenheit) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Modell-Skipper Sunthausen treffen sich jeden zweiten und vierten Freitag im Monat, ab 20 Uhr, im Vereinsheim, in der Lehrenstraße 7a, zum Vereinshock. Die Internetseite ist unter www.modell-skipper-sunthausen.de zu finden.