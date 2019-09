von Wolf-Wilhelm Adam

Der Spielplatz am Salinensee ist sehr beliebt bei Kindern wie auch bei den Eltern. Im Sommer bietet er Schatten, im Winter ist er durch die hohen Bäume windgeschützt und daher das ganze Jahr über stark frequentiert. Besonders ins Herz geschlossen haben die Kinder die Lokomotive, die dort seit vielen Jahren steht. Gern erinnern Eltern sich daran, dass sie selbst als Kind schon darauf herumgetobt sind.

Elaine stürzt sich gleich auf die neue Lokomotive zum Spielen und Klettern und freut sich darauf, wenn die Waggons wieder auf dem Spielplatz zurück sein werden.

Doch die Lok war in die Jahre gekommen, das Holz morsch und verwittert gewesen. Daher war sie während des Frühjahrs auf einmal verschwunden und es standen nur noch die Waggons. Gefunden hatte der SÜDKURIER sie dann beim Bauhof, wo sich die Bauhofmitarbeiter mit viel Kreativität, Einsatz und Liebe zum Detail eine vollkommen neue Lok bauten (wir berichteten) und das neue Prunkstück ohne großes Aufsehen wieder an ihren Platz stellten. Und dann war die Reihe an den Waggons. Diese befanden sich ebenfalls in einem jämmerlichen Zustand.

So war der Zustand der Waggons. Jetzt erstrahlen sie in neuem Glanz. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Wir haben im Bauhof den Mitarbeitern über die Schultern geschaut. Nur von einem der drei Waggons konnte noch ein bisschen was verwendet werden, die beiden anderen waren in einem derart desolaten Zustand, dass auch sie komplett neu gebaut werden mussten. Verantwortlich für die Arbeiten waren die beiden Schreiner Martin Schleker und Winfried Bäurer. „Eigentlich ist das eine Arbeit für den Winter. Aber da war auch wieder viel zu viel los“, berichtet Schleker.

Noch liegen die Waggons in Einzelteilen da. Aber bald sollen sie zusammengebaut und zurück an den Saliensee gebracht werden. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Im Juli war die Lok noch beim Bauhof und wurde von Daniel Schulz angemalt. Inzwischen ist sie auf dem Spielplatz am Salinensee wieder mit den dazugehörigen Waggons vereint.

Trotz riesigem Sommerprogramm und den vielen Veranstaltungen und Aufgaben der Sommermonate legten sich die beiden mächtig ins Zeug, um ihr Sonderprojekt schnellstmöglich abzuschließen, denn das Spielgerät wurde allseits schmerzlich vermisst. Hilfe erhielten sie von einigen Schülern, die ihren Ferienjob beim Bauhof absolvierten. Jonas Skudinski aus Schwenningen war einer der sechs Jobber.

Größtenteils mussten die Waggons komplett neu gebaut werden, da die alten total morsch waren. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Er half, die Balken zu schleifen, zu streichen und ging den beiden Schreinern bei den Waggons zur Hand. „Ich finde es toll, in meinen Ferien auf der einen Seite was für die Kinder von Bad Dürrheim tun zu können und auf der anderen Seite mir was für meinen Führerschein dazu zu verdienen“, so der junge Mann. Martin Schleker war Anfang September guter Dinge, dass mit Unterstützung der Ferienjobber schnell mit den Arbeiten fertig werden und tatsächlich: Seit kurzem stehen auch die Waggons wieder auf dem Spielplatz.

Wie bei der Lokomotive wurden auch bei den Waggons die Felgen von der Spedition Fischer aus Hochemmingen gesponsert. „Von Albert Romer aus Hochemmingen, der das Fass für die Lok zur Verfügung gestellt hat und der Spedition Fischer haben wir eine tolle Unterstützung erfahren“, bedankt sich Bernhard Hock vom Bauhof.