von Wolf-Wilhelm Adam

Die Grund- und Werkrealschule (GWRS) Bad Dürrheim startet mit einer 100-Prozent-Versorgung an Lehrkräften in das neue Schuljahr. „Dies ist ein Novum, das jedoch nicht lange anhalten wird“, berichtet Rektor Heinz Kriebel im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Denn im Laufe des Schuljahres werden vier Lehrerinnen in Mutterschutz gehen. „Die dann benötigten Ersatzkräfte werden vom Schulamt jedoch noch nicht berücksichtigt. Da müssen wir dann ad hoc schauen, ob wir Ersatz bekommen“, so der Schulleiter. Kriebel ist jedoch guter Dinge. Die Zusammenarbeit mit den Personalschulräten in Donaueschingen sei sehr gut und irgendeine Lösung ergebe sich meistens.

66 neue Erstklässler verzeichnet die Grund- und Werkrealschule der Stadt am Tag der Einschulung. Die Klassenlehrerinnen sind Melanie Flammer, Margarethe Martin-Schultes und Danielle Burkard. | Bild: Naiemi, Sabine

Auf jeden Fall können die 373 Kinder, 182 Jungs und 191 Mädels, zu Beginn des Schuljahres aus dem Vollen schöpfen. Am gestrigen Montag wurden 66 neue Erstklässler eingeschult. Damit liegt die Grund- und Werkrealschule (GWRS) über dem Klassenteiler von 31 Schülern und hat erneut drei erste Klassen. Überhaupt ist Heinz Kriebel sehr zufrieden und entspannt mit der aktuellen Situation der Schülerzahlen. „Wir haben zunehmend wieder stabile Zahlen, nachdem wir nach dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung doch einen deutlichen Einbruch verzeichnen mussten“, berichtet er. „Unsere Prophezeiung von damals hat sich jedoch erfüllt, dass ein Teil der Schüler doch wieder zu uns zurückkommen wird“, so Kriebel weiter. So würden die Klassen 8 und 9 bereits auch teilweise über dem entsprechenden Klassenteiler liegen.

Heinz Kriebel führt hier gerne ein Zitat des ehemaligen Kultusministers Helmut Rau an: „Man kann eine Schulart abschaffen, aber nicht die Schüler, die diese Art benötigen.“ Die Grundschulempfehlung habe weiterhin eine enorm hohe Aussagekraft, auch wenn sie nicht mehr verbindlich sei. Nun stehe den Schülern zwar jeder Weg offen, glücklicherweise gebe es aber weiterhin die Möglichkeit, die Schulart zu wechseln. „Unsere Schule hat hier vor Ort einen großen Rückhalt beim Schulträger und in Bad Dürrheim haben wir ein wirklich gut funktionierendes Schulangebot, das so auf jeden Fall seine Berechtigung zum Fortbestand hat“, betont der Schulleiter.

Die Lehrersituation ist jedenfalls zunächst gut. 38 Lehrer werden die Kinder unterrichten, wovon inklusive der Schulleitung gerade einmal acht Vollzeit an der Schule ihren Dienst tun. Die restlichen 30 sind Teilzeitkräfte, die in den unterschiedlichsten Ausprägungen die Kinder unterrichten. Die GWRS bedient sich auch eines sogenannten Nicht-Erfüllers, also einer Lehrkraft, die kein abgeschlossenes Lehramtsstudium hat, dennoch pädagogisch für den Unterricht geeignet ist. Neu an der Schule sind Theresa Erdel, Julia Fehrenbacher, Leni Ketterer, Violetta Kunz-Berg, Rene Riegger, Danielle Burkard, Verena Wiedemer und Tabea Seeborg.

Rektor Heinz Kriebel mit vier seiner neuen Lehrkräfte: v.l. Danielle Burkard, Verena Wiedemer, Violette Kunz-Berg und Tabea Seeborg. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Zwei wichtige Neuerung aus Sicht des Rektors gibt es in Bezug auf das Angebot der GWRS. Die erste ist, dass die Schule ab diesem Schuljahr Stunden für eine Vorbereitungsklasse zugewiesen bekommen hat. Davon werden Kinder ohne oder mit unzureichenden Deutsch-Kenntnissen profitieren. „Bisher haben diese Kinder am regulären Unterricht teilgenommen und konnten höchstens zusätzlich das Fach Deutsch als Zweitsprache belegen“, erklärt Kriebel. Nun werden diese Kinder speziell in der deutschen Sprache gefördert, was aufgrund des stetigen Zuwachses solcher Kinder aus den südosteuropäischen Staaten enorm wichtig sei.

Die zweite Neuerung ist der Aufbau und das Angebot einer Bläserklasse. Hintergrund sind die Bemühungen der örtlichen Musikvereine, Nachwuchs am Instrument zu finden. Der städtische Blasmusikverband hatte angeregt, schon im Grundschulalter Kinder an ein Instrument heranzuführen. In der dritten Klasse wird es nun eine solche Bläserklasse geben, in der eine externe und von Stadt und den Musikvereinen bezahlte Lehrkraft das Saxonette unterrichten wird. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus Blockflötenkörper und Klarinetten-Mundstück.

Zu guter Letzt freut sich Heinz Kriebel auf die bevorstehende Schulhof-Sanierung. „Wir gehen fest davon aus, dass der erste Bauabschnitt noch in diesem Jahr beginnen wird“, so der Rektor.

