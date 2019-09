von Sabine Naiemi

Pleiten, Pech und Pannen. So kann man wohl die letzten Monate, Wochen und Tage des Hallen- und Freizeitbades Minara umschreiben. Mal sind es Schließungen durch krankheitsbedingten Personalausfall, mal legen technische Defekte den Badebetrieb lahm. Auch die Closing-Party, die am heutigen Freitag hätte stattfinden sollen, ist abgesagt – wetterbedingt und wegen technischer Probleme beim Außenbecken. Dieses kann deshalb ab jetzt auch nicht mehr benutzt werden, teilt die Kur- und Bäder GmbH mit.

Am Dienstag, 10. September, ist offiziell der letzte Badetag. Dann ist Schluss. Etwas frustriert und strapaziert hört sich Bereichsleiter Stefan Becker am Telefon an, als er seufzend sagt: „Rein theoretisch könnten wir auch jetzt schon schließen. Viel würde es wohl nicht mehr ausmachen.“ Erst am Mittwoch war das Bad wieder wegen eines technischen Defektes geschlossen. Das Schwallwasserbecken war leergelaufen. Im Hallenbad kann man noch bis Dienstag seine Runden im Wasser drehen.