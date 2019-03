von SK

Mit "Cool" quittierten es die Mitglieder der Hochemmiger Landjugend, als Bürgermeister Kandidat Wolfgang Rahm unerwartet die Jahreshauptversammlung der Hochemminger Landjugend am vergangenen Freitag besuchte.

"Politik darf nicht nur etwas für Erwachsene sein, weil die Älteren oft Angst vor Veränderungen haben", so einer der Teenager. Die Antworten auf die Frage des Bürgermeister-Kandidaten: "Was würdet ihr von dem neuen Bürgermeister erwarten?" waren laut Rahm ziemlich eindeutig: "Verbesserungen der Busverbindungen, insbesondere für die Gymnasiasten, die in die umliegenden Gymnasien nach Villingen oder Donaueschingen pendeln." Einer der jungen Leute erklärte: "Hier sind wir schon im Nachteil gegenüber den Realschülern, die nach Bad Dürrheim können. Meine Schwester geht dort auf die Realschule. Wenn ich zur zweiten Schulstunde aufstehe, steht sie zur ersten auf."

Diskutiert wurden sodann einige Punkte aus dem Wahlprogramm des Bürgermeister-Kandidaten, wie zum Beispiel Neubewertung und Zukunft des Schulstandortes Bad Dürrheim, die Aufwertung des Kur-, Bäder-, Gesundheits- und Erholungsstandortes Bad Dürrheim unter aktiver Einbindung der Ortsteile.

Das Versprechen, auch im nächsten Jahr als Bürgermeister die Generalversammlung der Landjugend besuchen zu wollen, klang glaubhaft. Er sei begeistert von der professionellen Organisation und dem Jahresprogramm der Landjugend, erklärte Wolfgang Rahm. Diese besteht aktuell aus 19 aktiven Mitgliedern und drei Anwärtern im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Auch bedankte er sich bei den Teenagern, die offen mit ihm vor und nach der Versammlung diskutierten und ihre Belange vorbrachten. Ihn habe dieser Abend an seine Jugendzeit als Ministrant in seiner Heimatgemeinde und Akteur der katholischen Schönstatt-Jugend erinnert, ließ Rahm wissen.