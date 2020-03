Mit dem im Landkreis Schwarzwald-Baar ersten bekannten Erkrankungsfall sowie durch die täglich wachsende Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19), sagt die Kur- und Bäder GmbH (KuBä) Bad Dürrheim erste Veranstaltungen ab. Mit diesem Vorgehen halte sich die Kur- und Bäder GmbH an die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und des Gesundheitsamtes des Schwarzwald Baar Kreises, dessen Einschätzungen auch für Events gelten, heißt es in der schriftlichen Mitteilung.

Von offizieller Seite werde empfohlen, dass generell alle Veranstaltungen zunächst in die Zeit nach der Kalenderwoche 16 (also in die Zeit nach dem 20. April 2020), verschoben beziehungsweise abgesagt werden. In Folge dessen, werden auch der für Freitagabend geplante Eventabend im Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar „1001-Nacht“, der Kunsthandwerkmarkt im Haus des Bürgers am 20. und 21. Juli und der Erlebnissonntag am 5. April im Solemar ersatzlos ausfallen.

Auch die wöchentlich stattfindenden Frühkonzerte, Tanztees und Volksliedersingen werden bis einschließlich 19. April 2020 abgesagt. Ersatztermine werden für folgende Veranstaltungen gesucht und schnellstmöglich bekannt gegeben, so die KuBä. Ebenso die Vorstellungen des Regionentheaters, das Konzert mit den d´Originalä, den Schwarzwaldkrainern und den Geschwistern Popp sowie das Klavierkonzert mit Peter Adamek und die Musical-Shows.

Der Kulturforumabend mit Andrea Volk wird vom 27. März auf den 4. September verlegt. Alle bereits gekauften Tickets für den Eventabend „1001-Nacht“ können sowohl im Solemar als auch bei der Touristinformation im Haus des Gastes in Bad Dürrheim zurückgegeben werden. Tickets für den verschobenen Kulturforumabend, Theaterabende, Konzerte sowie Musical-Shows behalten ihre Gültigkeit. Aber auch hier können auf Wunsch alle bereits erworbenen Tickets zurückgegeben werden.

Sämtliche kleinere Veranstaltungen werden individuell durch die Kur- und Bäder GmbH beurteilt und können unter Umständen auch noch kurzfristig abgesagt werden. Diesbezüglich steht die KuBä in engem Austausch mit dem Robert-Koch-Institut und dem Gesundheitsamt und wird auf deren aktuellen Handlungsempfehlungen umgehend reagieren. Informationen zum Nachlesen werden über die Webseite (Veranstaltungskalender) kommuniziert und aktuell gehalten unter www.badduerrheim.de.