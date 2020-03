von sk

Ursprünglich hatte die Kur- und Bäder GmbH vom 11. bis einschließlich 17. Mai dieses Jahres eine einwöchige Schließung des Solemars zur Durchführung diverser umfangreicher Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Doch die Ereignisse aufgrund der aktuellen Situation haben inzwischen alle Pläne über den Haufen geworfen. Deshalb wurden die für Mai geplanten Sanierungsmaßnahmen vorgezogen. 1,2 Millionen Euro sollten 2020 investiert werden.

Die Erneuerung des Duschblocks im Badbereich dauert bis in den Juni. | Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

Wie bekannt ist, ist das Solemar aufgrund des Coronavirus bereits seit dem 16. März geschlossen. Laut aktuell gültiger Verordnung der Landesregierung hat die Schließung der Einrichtung noch bis einschließlich 19. April zu erfolgen. Ob es anhand einer neuen Verordnung der Landesregierung zu einer darüber hinaus gehenden Verlängerung dieser Schließzeit kommen wird, ist derzeit noch unklar. 1,2 Millionen Euro sollten 2020 in die Sanierung investiert werden.

Gravierende Folgen

Diese notwendigen, angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavrus bedeuten für die Monate März und April erhebliche Umsatzausfälle, sowohl bei der Kur- und Bäder GmbH als auch innerhalb der gesamten touristischen Wertschöpfungskette der Stadt. Betroffen davon sind insbesondere Vermieter, Gastronomie, Handel und sämtliche Dienstleister.

„Eine nochmalige einwöchige Schließung unserer Einrichtung, womöglich sogar kurz nach der erfolgten Wiedereröffnung, kann ich daher aus wirtschaftlicher Sicht nicht verantworten. Dies wäre weder für die Kur- und Bäder GmbH, noch für unsere Beherbergungsbetriebe, die das Solemar als Hauptattraktion für ihre Gäste nach dieser Zeit umso mehr benötigen, darstellbar. Daher werden wir die Schließwoche in diesem Jahr nicht wie geplant durchführen“, erklärt Geschäftsführer Markus Spettel in einem Schreiben der KuBä.

Wichtig sei nun, die jetzige Schließzeit nicht als komplett verlorene Zeit abzustempeln, sondern diese intensiv für einen Großteil der ursprünglich in der Schließwoche oder zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres geplanten Arbeiten zu nutzen, so Spettel weiter. In enger Abstimmung mit den bereits beauftragten Firmen, versucht die Kur- und Bäder GmbH derzeit, alle dringenden Maßnahmen vorzuziehen. Alle anderen Maßnahmen, die in diesem Jahr nicht zwingend notwendig sind, wird die KuBä auf eine erneut anzusetzende Schließwoche im nächsten Jahr verschieben. Die Verhandlungen mit den beauftragten Firmen hierzu würden bereits laufen.

Reparaturen bereits begonnen

Inzwischen konnten mit der Reparatur des Therapiezentrum-Daches sowie dem Umbau der Hebeanlage in der Sauna die ersten zwei Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden. Auch sei es möglich gewesen, bereits am 23. März kurzfristig mit der Sanierung des großen Duschblocks im Badbereich zu starten. Dies ist die größte Sanierungsmaßnahme, die ursprünglich im Rahmen der auf Mitte Mai angesetzten Schließwoche beginnen sollte. Die Bauzeit wird voraussichtlich bis Ende Juni andauern.

Die Einhausung zum Bau der neuen Duschblöcke im Badbereich wurde durch die Zimmerei Benzing aus Villingen-Schwenningen bereits fertiggestellt. Bilder: Kur- und Bäder GmbH | Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

Weitere Maßnahmen, die aktuell bereits laufen, sind der Umbau des gesamten Netzwerks im Solemar, die Reparatur der Fassadenstützen sowie die Fertigstellung der neuen Schränke auf dem Großraumparkplatz. Bereits beauftragt wurde auch die neue Klimatisierung im Therapiebereich, die Reparatur der Klimaanlage im Bereich des Restaurants Strandperle sowie die Fliesenarbeiten zur Ausbesserung vorhandener Schäden im Bad und in der Sauna. Parallel laufen auch diverse Kleinmaßnahmen, wie beispielsweise Wartungen oder kleinere Malerarbeiten und Ausbesserungen. Die Installierung des neuen Kassensystems musste aufgrund der Lieferzeiten auf Mitte Mai terminiert bleiben.

Die Arbeiten am neuen Duschblock werden später während des laufenden Badebetriebs weitergehen. | Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

„Die so kurzfristige Umschichtung der Maßnahmen stellt eine große Herausforderung für uns dar. Alle Mitarbeiter zeigen eine riesige Einsatzbereitschaft und wir haben das Ziel vor Augen, nach Corona wieder voll und ganz, an einigen Stellen sogar in neuem Glanz, für unsere Gäste da zu sein“, so Geschäftsführer Markus Spettel abschließend.

