von Sabine Naiemi

Das Kurhaus ist seit jeher ein Zuschussbetrieb, schreibt rote Zahlen und erfordert jährlich Zuwendungen der Kur- und Bäder GmbH (KuBä) als Betreiber im mehrfach sechsstelligen Bereich. 2017 waren es sogar 400 000 Euro. Dass das Kurhaus deshalb in der Kritik steht, ist nicht verwunderlich. Anlass für die KuBä, ganz genau hinzuschauen, wo Veränderungsbedarf besteht und was möglich ist.

„Die KuBä hat das Kurhaus 2007 übernommen. Davor war es immer verpachtet, aber auch da immer schon ein Zuschussbetrieb„, erklärt Kurgeschäftsführer Markus Spettel und auch schon zu diesen Zeiten habe die Kur- und Bäder GmbH draufgelegt. Der Verlust in 2017 sei durch hohe Instandhaltungskosten bedingt gewesen.

Die Krux beim Kurhaus liege in den hohen Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Personalkosten, die einem wirtschaftlichen Betrieb gegenüber stehen, erklärt Spettel. „Wir befinden uns immer im Spagat zwischen lokalen Interessen und öffentlichem Auftrag“, so Spettel weiter. Man habe nun alles genau beleuchtet und geschaut, wo sich Handlungsbedarf ergibt und was man ändern kann. Die Änderungen seien mit dem Aufsichtsrat abgestimmt worden.

Ab Samstag, 1. Juni, wird es im Kurhaus – hohem Personalaufwand gegenüber geringen Einnahmen geschuldet – neue Öffnungszeiten geben. Diese Änderungen haben auch Auswirkungen auf die wöchentlichen Frühkonzerte. Künftig wird das Kurhaus sonntags erst ab 12 Uhr öffnen. Man wolle jedoch an den Frühkonzerten und dem Volksliedersingen in ihrer jetzigen Form festhalten. Spettel: „Das sind tolle Veranstaltungen, auf die wir stolz sind und die wir unbedingt beibehalten wollen!“ Jedoch wird bei den Frühkonzerten kein Kurhauspersonal mehr anwesend sein. Dagegen werde den Gästen ein kleiner Ausschank angeboten, der von der Veranstaltungsbetreuung abgedeckt wird.

Außerdem kostet ab 1. Juni der Eintritt für die Kur- und Frühkonzerte und für das Volksliedersingen jeweils 2,50 Euro. Gäste mit Gästekarte oder Gästekarte Plus sowie Inhaber einer Einwohnerkarte (Bad Dürrheimatkarte) haben weiterhin freien Eintritt zu den Konzerten.